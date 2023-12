Continúa el corte de vías y demoras en el servicio del Tren Roca

C5N dialogó con usuarios del servicio en la Estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, también conocida como Estación Avellaneda donde, en este momento, los ramales a La Plata y a Bosques, vía Quilmes, funcionan pero con servicio reducido.

Esta situación se inició alrededor de las 17.30 y aún las vías no han sido despejadas, por lo que desde Trenes Argentinos indicaron que no podrán normalizarse los servicios hasta tanto esto no ocurra. Además, se informó que el ramal Temperley - Haedo se encuentra interrumpido por los mismos motivos.

"Voy a esperar a ver si se levanta el paro. Y sino me tomaré un colectivo", señaló Carlos, un vecino que intentaba viajar a La Plata. Diego, oriundo de Longchamps, viajaba a Berazategui a realizar trámites y se vio afectado por la interrupción del servicio. "Vamos a ver si para alguno que vaya a La Plata para subir y poder llegar", comentó.

El reclamo de los vecinos que siguen sin luz desde este sábado se extendía en horas de la noche en Villa Dominico, luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenara el desalojamiento de la concentración en Sarandí, con la intervención de la Guardia de Infantería de la Policía Federal y la Policía bonaerense.