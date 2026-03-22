Conmoción en Santa Fe: un adolescente de 15 años mató a su madre policía de un disparo en la cabeza Ocurrió en la localidad de Villa Gobernador Gálvez. La víctima, identificada como Rosalía Yamila La Roza, se desempeñaba como cabo primero de la Policía Federal Argentina (PFA). El ataque habría sido con su arma reglamentaria. Por + Seguir en







El crimen ocurrió al 1300 de Gustavo Adolfo Bécquer, en Villa Gobernador Gálvez. Street View

Una mujer policía, identificada como Rosalía Yamila La Roza, de 44 años, murió este sábado por la noche tras recibir un disparo en la cabeza en su casa de la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez. El detalle escalofriante es que el detenido por el crimen es su hijo, un adolescente de 15 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 en una vivienda ubicada en la calle Gustavo Adolfo Bécquer al 1300. Según las primeras informaciones policiales, la víctima, quien se desempeñaba como cabo primero de la Policía Federal Argentina (PFA), se encontraba de franco de servicio cuando se inició una fuerte discusión con su hijo adolescente.

En circunstancias que aún son materia de investigación, el adolescente habría tomado un arma de fuego, presumiblemente la reglamentaria de la agente, y efectuó un disparo que impactó directamente en el cráneo de su madre.

Embed Tras el ataque a la mujer, fue el propio adolescente quien llamó a una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). Los profesionales médicos trasladaron de urgencia a La Roza al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario.

Al ingresar al centro asistencial, los médicos diagnosticaron una "herida de arma de fuego en el cráneo con pérdida de masa encefálica". A pesar de los esfuerzos del equipo de salud y de haber sido intubada en estado crítico, la mujer falleció a los pocos minutos debido a la gravedad de la lesión.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe lleva adelante peritajes y levantamiento de evidencia para intentar reconstruir lo ocurrido. La principal cuestión a develar es si el disparo fue ejecutado de manera intencional durante el altercado o si se produjo de forma accidental.