Otro tenso cruce en PH: la incómoda pregunta de Rocío Robles que descolocó a Daniela Celis

La exparticipante de Gran Hermano participó del famoso Cara a Cara y, tras una reflexión de la modelo, recibió una pregunta inesperada sobre su expareja, Thiago Medina.

Un tema que Daniela Celis había pedido expresamente dejar afuera del aire terminó protagonizando uno de los momentos más incómodos de PH, Podemos Hablar. Durante la clásica sección Cara a cara, Rocío Robles fue al hueso y le consultó por el revuelo judicial que involucra a Thiago Medina, su expareja y padre de sus gemelas, dejando a la exparticipante de Gran Hermano visiblemente descolocada.

Con evidente cautela, Robles planteó el interrogante vinculando el conflicto del joven con el futuro sentimental de la influencer: "No quisiera que te sientas incómoda, pero sabemos que trascendió una denuncia con el papá de tus nenas. .. Vos que hoy estás buscando pareja, ¿cómo te imaginás el día de mañana el vínculo con ellas? ¿Hasta dónde le permitirías llegar a una futura pareja?".

Lejos de esquivar la pregunta, aunque manteniendo reserva sobre la causa, Celis dejó en claro que sus hijas son su límite infranqueable. "Mis nenas son lo más sagrado que tengo. Este año que estuve sola nunca conocieron a nadie y es algo que tengo pactado conmigo misma: hasta que no sienta que es seguro el hombre que me va a acompañar, no las va a conocer ", sentenció, remarcando que mantiene bien separada su intimidad de su rol de madre.

A pesar de esa pregunta, la conversación se transformó rápidamente hacia su presente amoroso y la ex GH sorprendió al confesar que no se priva de salir. " He tenido muchas citas. Soy partidaria de que 'el que come callado, come mejor'. Aprendí a priorizarme porque siempre están mis hijas, el trabajo y yo a lo último", reveló entre risas, asegurando que sigue apostando al amor aunque todavía no encontró a la persona indicada.

Para cerrar, Daniela explicó cómo logra hacerse esos espacios personales en medio de una agenda cargada y destacó el rol activo de su ex en la crianza cotidiana: "En casa tengo un gran equipo: dos niñeras, mi mamá que me ayuda un montón y el padre que es muy presente. Thiago va a ver a las nenas todos los días".

Daniela Celis, muy molesta con la producción de PH

Daniela Celis contó que vivió un momento incómodo durante la grabación de PH: Podemos Hablar, cuando Rocío Robles le hizo una pregunta sobre la causa judicial que involucra a su expareja, Thiago Medina. La influencer había pedido de antemano no tocar ese tema y aseguró que la producción estaba al tanto del límite.

La exparticipante de Gran Hermano habló con LAM y, aunque evitó apuntar directamente contra la producción o contra Robles, reconoció que la consulta la dejó descolocada. "Fue rara la situación, pero pasó", expresó. Explicó que en sus cuatro años en los medios nunca había puesto condiciones. "En estos cuatro años que estoy acá, que soy muy nuevita en el tema de los medios, yo nunca pido nada y siempre lo doy todo. Fue la primera vez que realmente pedí no hablar de un tema", sostuvo.

Según comentó en una entrevista, la decisión se debió a la sensibilidad del asunto y a su intención de proteger a sus hijas. "La producción estaba avisada de que yo iba a hablar de todo menos de eso y fui tranquila por eso", señaló. La pregunta llegó durante el segmento en que los invitados se formulan preguntas entre sí, y aunque no tuvo margen para reaccionar con calma, prefirió responder en general. "Lo van a ver cómo respondí. Realmente a mí la cara se me transformó", anticipó.

La grabación, luego siguió sin interrupciones. Celis contó que pensó en frenar todo, pero lo descartó por respeto al equipo. "Me pasaron mil cosas por la cabeza, de decir qué hago. Pero soy muy respetuosa, entiendo que es un trabajo, que están los camarógrafos, que era muy tarde y que todos se querían ir a su casa", explicó.

Después, integrantes de la producción se acercaron a pedirle disculpas, y Andy Kusnetzoff le aclaró que no había instruido a Robles. "Andy se me acercó y me pidió disculpas por la situación. Me dijo, vas a pensar que yo le dije a Rocío que te pregunte eso. Te juro que no sabía nada", relató. Ella decidió creerle. "Elijo creer, elijo confiar".