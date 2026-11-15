Milagro en Remedios de Escalada: rescataron con vida a uno de los gatos atrapado bajo los escombros Óreo vivía en el vivero ubicado sobre la calle Beltrán, que fue alcanzado por el estallido y las llamas. Personal de bomberos lo encontró un metro abajo de los escombros. Todavía buscan a otros dos felinos. Por Agregar C5N en









El gato fue rescatado por personal de Bomberos.

En medio del dolor y preocupación por el estallido y fuerte incendio en Remedios de Escalada, una buena noticia tuvo lugar en las últimas horas: Óreo, un de los gatos que era buscado intensamente por sus dueños, fue rescatado con vida por el personal de bomberos de Lanús.

El felino vivía en un local comercial donde funcionaba un vivero, ubicado sobre la calle Beltrán, y permaneció 24 hs bajo los escombros hasta que fuera localizado por David de Antonio, uno de los bomberos que, junto a su perro, consiguió ubicarlo entre los restos del establecimiento.

La noticia de su aparición fue confirmada por la cuenta de Instagram @michisdelanus, donde expresaron su agradecimiento por el trabajo de quienes participaron del rescate. "Muchas gracias a David de Antonio, este ser maravilloso que junto a su perro rescataron a Oreo de abajo de un metro de escombros”, escribieron.

En otra publicación, manifestaron la emoción por haberlo hallado luego de tantas horas de incertidumbre: “Oreo apareció en los escombros del vivero. Es nuestro milagro”.

Los vecinos de Escalada no pueden regresar a su casa: volvió el gas, pero no tienen luz ni agua A días del siniestro ocurrido en Beltrán y Del Valle Iberlucea, continúan los trabajos de peritajes en la zona y la demolición del principal local afectado. Algunos comerciantes tuvieron que instalar grupos electrógenos para poder abrir.