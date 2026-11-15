15 de noviembre de 2026 Inicio
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Vecinos de Remedios de Escalada temen por una nueva fuga de gas: fueron evacuados

El hecho es investigado a cuadras de donde el viernes ocurrió el estallido y posterior incendio. "Hicieron la prueba con el detergente y salía burbuja, así que llamamos y nos dijeron que evacuemos”, señaló una de las personas de la cuadra donde se detectó la pérdida.

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Personal de bomberos trabajan en el lugar. 

Personal de bomberos trabajan en el lugar. 

Vecinos de la localidad de Remedios de Escalada iniciaron la jornada de domingo con preocupación por una nueva fuga de gas detectada a pocas cuadras del fatídico estallido e incendio que ocurrió en la tarde del viernes. El hecho es investigado por personal de bomberos en una vivienda donde se detectó la pérdida. Evacuaron a los vecinos de la cuadra por precaución y se espera el arribo de personal de Metrogas.

El gato fue rescatado por personal de Bomberos. 
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“Hay una fuga de gas en los medidores de entrada, pero parece que hay que ajustar unos caños. Probaron, hicieron la prueba con el detergente y salía burbuja, así que llamamos y nos dijeron que evacuemos”, afirmó a C5N una mujer que vive en la propiedad afectada.

En diálogo con el periodista Diego Fernández, la joven explicó luego que "aparentemente hay una parte del medidor que presenta una fuga. Ellos clausuraron y ahora hay que llamar a un gasista matriculado para que se repare. Después vuelven a controlar en un 48 horas".

A diferencia de lo ocurrido el viernes, que la fuga y estallido se produjo mientras obreros se encontraban realizando un trabajo sobre la vereda, en este caso la pérdida es interna a una propiedad del barrio.

"Nosotros nos mudamos a principio de mes. Está remodelada y no es un lugar muy antiguo, la verdad. No sé si la cañería de gas quedó vieja. Voy a llamar al dueño de la propiedad para ver como seguimos", completó la joven.

Comenzó la demolición del local donde se originó la explosión en Escalada

El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, había informado el sábado que el local donde se originó la explosión por una fuga de gas en Remedios de Escalada será demolido debido a que "hay riesgo de derrumbe". En una nueva conferencia de prensa, detalló que el fuego ya fue extinguido y el lugar se enfrió por completo. Los trabajos comenzaron a ejecutarse este domingo.

"En este momento se enfrió el lugar y luego se iniciaron lo que son las pericias. El incendio ya está extinguido, la Fiscalía dispuso que se hagan peritajes con Policía Científica y con bomberos de la Policía de la provincia, que en este momento son los encargados de los peritajes", señaló en un primer momento Arale.

Luego, el funcionario detalló el accionar sobre la zona afectada, entre las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea: "Obras Particulares del municipio es el encargado de peritar y de auditar todo lo que es las estructuras dañadas; eso ya se realizó, se determinaron las zonas que se determinaron los daños estructurales de cada edificio".

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