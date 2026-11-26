Sergio Massa planteó en Córdoba una agenda de Inteligencia Artificial al servicio de la producción, el empleo y el desarrollo El exministro de Economía expuso en la Universidad Nacional de Córdoba durante un encuentro que reunió a investigadores, docentes, empresarios y representantes sindicales para debatir sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la producción y el empleo. También mantuvo una reunión con integrantes del sistema científico y tecnológico. Por Agregar C5N en









Sergio Massa (en el centro), durante un momento del evento en Córdoba.

Sergio Massa participó del foro "IA y políticas públicas: Una propuesta soberana para la democracia, el trabajo y el buen vivir", realizado en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Allí se analizó el rol de las nuevas tecnologías en la matriz productiva y su impacto en el futuro del trabajo.

"Estoy muy contento de haber participado de este encuentro en FAMAF. Acepté la invitación a este foro por la urgencia de los temas y por el formato del encuentro: docentes, investigadoras e investigadores de universidades nacionales y privadas, sindicatos y empresarios dialogando sobre la IA con una perspectiva nacional y soberana", afirmó Massa.

En ese marco, Massa puso el foco en la innovación y en la necesidad de estar abiertos a nuevas ideas y al aprendizaje para construir las propuestas que el país necesita hacia el futuro. Se trata de una agenda volcada a la producción, el empleo y el desarrollo, que use la Inteligencia Artificial como herramienta concreta para mejorar la productividad, cuidar el trabajo y ponerla al servicio de la gente y de un país mejor.

Una IA en función de los intereses de la Argentina Massa destacó además que cada una de las mesas incluyera a personas de la función pública que "definen y gestionan políticas públicas desde hace años", y lo llamó "una elección valiente". "Este foro es una pequeña síntesis de lo que más necesitamos para reconstruir una patria soberana: personas de distintas edades, de diferentes puntos del país, de disciplinas variadas, del trabajo y del sector productivo. Todas ellas reunidas acá en FAMAF, una facultad de ciencias exactas que se tomó el trabajo de invitar a la política a escuchar. Necesitamos ciencia y pensamiento autónomo para que también la IA sea argentina", sostuvo.

Por último, adelantó: "Ya encargué un ejemplar del libro que anunciaron para marzo para profundizar e incorporar un capítulo sobre IA en la plataforma de nuestra fuerza política que, unida, volverá a poner a la Argentina de pie".

La jornada incluyó también una reunión con investigadores, docentes y autoridades de la UNC, la UTN y el CONICET. Allí, Massa conoció de primera mano las problemáticas que atraviesa el sistema científico y tecnológico frente al ajuste y la precariedad que impulsa el modelo económico del Gobierno nacional. Los trabajadores de la ciencia detallaron el impacto del desfinanciamiento, el deterioro salarial y las dificultades para sostener proyectos de investigación en el país. A partir de ese diagnóstico, se reafirmó que sin respaldo al sistema científico-tecnológico no hay proyecto de país posible, ni en el presente ni en el futuro. Durante la actividad estuvieron presentes el decano de la FAMAF, Pedro Pérez; la vicedecana, Romina Arroyo; el ex secretario de Industria y Desarrollo Productivo José Ignacio de Mendiguren; el legislador provincial Juan José Blangino; la concejala Tania Kyshakevych y los especialistas Mariano Zukerfeld, Valeria Brusco y Javier Ntaca, junto a referentes locales del Frente Renovador.