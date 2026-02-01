Carlos Alcaraz le ganó a Novak Djokovic la final del Australian Open, el Grand Slam que le faltaba

El número 1 del ránking se consolida en lo más alto al conquistar los cuatro grandes torneos del tenis mundial. Se impuso al serbio en cuatro sets por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5

El español Carlos Alcaraz , número 1 del ránking ATP, venció este domingo al serbio Novak Djokovic en la final del Australian Open , el Grand Slam que la faltaba, y se consolida en lo más alto del tenis al conquistar los cuatro grandes torneos. El nacido en Murcia se impuso en cuatro sets por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 .

A sus 22 años y 272 días, "Carlitos" se convirtió en el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro grandes . Se alzó con la corona en Roland Garros (2024 y 2025), Wimbledon (2023 y 2024) y US Open (2022 y 2025).

En el mítico Rod Laver Arena de Melbourne, Djokovic , de 38 años, leyenda viva del torneo, buscaba seguir estirando su récord de títulos grandes, mientras que Alcaraz iba por su primer Australian Open y la chance de completar el tan ansiado Career Grand Slam .

El partido arrancó mejor para Djokovic , que impuso su experiencia y solidez desde el fondo de la cancha. Con un juego muy prolijo, pocos errores y un servicio efectivo, el serbio dominó el primer set y se lo llevó por 6–2 , aprovechando algunas imprecisiones iniciales del español. Alcaraz se mostró algo incómodo al comienzo , sin poder imponer del todo su intensidad habitual.

En el segundo set, el desarrollo cambió por completo. El murciano ajustó su estrategia , empezó a jugar más agresivo y a mover a Djokovic de lado a lado, sacando ventaja con su velocidad y potencia. Con mayor confianza, logró quiebres clave y se quedó con el set por 6–2 , emparejando el partido y levantando al público, que ya veía una final mucho más disputada.

El tercer parcial fue más parejo, pero Alcaraz logró marcar la diferencia en los momentos importantes. Con golpes profundos y una gran lectura del juego, consiguió un quiebre que le permitió cerrar el set 6–3. Djokovic siguió peleando cada punto, pero empezó a mostrar signos de desgaste físico ante la intensidad constante del español.

En el cuarto set, con el partido ya inclinado a su favor, Alcaraz mantuvo la presión y no aflojó. Tras un cierre muy disputado, logró quedarse con el set por 7–5 y sellar la victoria. Así, se consagró campeón del Australian Open por primera vez y alcanzó un hito histórico: completar el Career Grand Slam con tan solo 22 años, confirmándose como una de las grandes figuras del tenis de esta era.

Tras la victoria, el español le dedicó unas palabras de admiración a su rival: "Es muy inspirador lo que haces y dices, Novak. Disfruto mucho viéndote jugar y ha sido un honor compartir pista. Gracias por lo que haces, porque de verdad me inspiras mucho".

Alcaraz también dedicó el triunfo a su equipo, subrayando el esfuerzo colectivo que hay detrás de cada éxito: "A mi box, gracias por todo. La gente no sabe todo el trabajo que hago, lo mucho que he perseguido este momento, lo que hemos aguantado de gente hablando. Este trofeo también es de ustedes".

El joven tenista valoró especialmente la presencia de Rafael Nadal en la grada. "Creo que es la primera vez que Rafa me ve en directo desde que tenía 16 años y es un gran honor tenerlo aquí. También ha sido un honor compartir cancha contigo, un privilegio. Muchas gracias", expresó.

"Aprecio mucho todo lo que hace el torneo por nosotros y estoy muy contento por venir cada año. El amor que recibo cada vez es enorme. Muchas gracias por empujarme en los malos momentos. No puedo esperar a volver", aseguró a los fanáticos.