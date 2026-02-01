1 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Carlos Alcaraz le ganó a Novak Djokovic la final del Australian Open, el Grand Slam que le faltaba

El número 1 del ránking se consolida en lo más alto al conquistar los cuatro grandes torneos del tenis mundial. Se impuso al serbio en cuatro sets por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5

Por
Carlos Alcaraz se convirtió en el tenista más joven en ganar los cuatro Grand Slams.

Carlos Alcaraz se convirtió en el tenista más joven en ganar los cuatro Grand Slams.

Australian Open

El español Carlos Alcaraz, número 1 del ránking ATP, venció este domingo al serbio Novak Djokovic en la final del Australian Open, el Grand Slam que la faltaba, y se consolida en lo más alto del tenis al conquistar los cuatro grandes torneos. El nacido en Murcia se impuso en cuatro sets por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.

Ashleigh Barty se retiró a los 25 años.
Te puede interesar:

Se retiró del tenis siendo la número 1 y con tres títulos de Grand Slam: qué fue de la vida de Ashleigh Barty

A sus 22 años y 272 días, "Carlitos" se convirtió en el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro grandes. Se alzó con la corona en Roland Garros (2024 y 2025), Wimbledon (2023 y 2024) y US Open (2022 y 2025).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AustralianOpen/status/2017928772582842601&partner=&hide_thread=false

En el mítico Rod Laver Arena de Melbourne, Djokovic, de 38 años, leyenda viva del torneo, buscaba seguir estirando su récord de títulos grandes, mientras que Alcaraz iba por su primer Australian Open y la chance de completar el tan ansiado Career Grand Slam.

El partido arrancó mejor para Djokovic, que impuso su experiencia y solidez desde el fondo de la cancha. Con un juego muy prolijo, pocos errores y un servicio efectivo, el serbio dominó el primer set y se lo llevó por 6–2, aprovechando algunas imprecisiones iniciales del español. Alcaraz se mostró algo incómodo al comienzo, sin poder imponer del todo su intensidad habitual.

En el segundo set, el desarrollo cambió por completo. El murciano ajustó su estrategia, empezó a jugar más agresivo y a mover a Djokovic de lado a lado, sacando ventaja con su velocidad y potencia. Con mayor confianza, logró quiebres clave y se quedó con el set por 6–2, emparejando el partido y levantando al público, que ya veía una final mucho más disputada.

El tercer parcial fue más parejo, pero Alcaraz logró marcar la diferencia en los momentos importantes. Con golpes profundos y una gran lectura del juego, consiguió un quiebre que le permitió cerrar el set 6–3. Djokovic siguió peleando cada punto, pero empezó a mostrar signos de desgaste físico ante la intensidad constante del español.

En el cuarto set, con el partido ya inclinado a su favor, Alcaraz mantuvo la presión y no aflojó. Tras un cierre muy disputado, logró quedarse con el set por 7–5 y sellar la victoria. Así, se consagró campeón del Australian Open por primera vez y alcanzó un hito histórico: completar el Career Grand Slam con tan solo 22 años, confirmándose como una de las grandes figuras del tenis de esta era.

Las palabras de Carlos Alcaraz tras conquistar el Australian Open: "La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento"

Tras la victoria, el español le dedicó unas palabras de admiración a su rival: "Es muy inspirador lo que haces y dices, Novak. Disfruto mucho viéndote jugar y ha sido un honor compartir pista. Gracias por lo que haces, porque de verdad me inspiras mucho".

Alcaraz también dedicó el triunfo a su equipo, subrayando el esfuerzo colectivo que hay detrás de cada éxito: "A mi box, gracias por todo. La gente no sabe todo el trabajo que hago, lo mucho que he perseguido este momento, lo que hemos aguantado de gente hablando. Este trofeo también es de ustedes".

El joven tenista valoró especialmente la presencia de Rafael Nadal en la grada. "Creo que es la primera vez que Rafa me ve en directo desde que tenía 16 años y es un gran honor tenerlo aquí. También ha sido un honor compartir cancha contigo, un privilegio. Muchas gracias", expresó.

"Aprecio mucho todo lo que hace el torneo por nosotros y estoy muy contento por venir cada año. El amor que recibo cada vez es enorme. Muchas gracias por empujarme en los malos momentos. No puedo esperar a volver", aseguró a los fanáticos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sabalenka perdió la final en Melbourne.

La racha adversa de Sabalenka en el Australian Open: perdió la final por segundo año consecutivo

Novak Djokovic habló con su amigo Juan Martín del Potro.

La emotiva charla entre Djokovic y Del Potro tras pasar a la final de Australian Open 2026: "Te amo, amigo"

Djokovic vs. Alcaraz, en la final.

Djokovic clasificó a la final del Australian Open 2026 y jugará contra Alcaraz

Sabalenka, en una nueva final.

En una polémica definición, Sabalenka se metió en la final del Australian Open: enfrentará a Rybakina

Serena Williams suma 23 Grand Slam en su carrera.
play

El día que Serena Williams ganó el Australian Open embarazada de su primera hija

Djokovic avanzó a semis.

Djokovic perdía ante Musetti, pero pasó a semifinales del Australian Open 2026: por qué le dieron el partido ganado

Rating Cero

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de 100% Lucha

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de "100% Lucha"

La miniserie de Netflix que mantiene la tensión hasta el final.
play

Realmente atrapante: esta es la miniserie de Netflix más elegida en lo que va del 2026

The Vampire Diaries se estrenó originalmente en 2009, en plena explosión de las ficciones juveniles que dominaban la conversación cultural.
play

Llegó a Netflix y rápidamente alcanzó lo más visto: de qué se trata Vampire Diaries, la histórica serie que es furor

Ava, acción y suspenso en el catálogo de Netflix.
play

Dura una hora y media, está en Netflix y muestra el accionar de una asesina profesional

Thiago Medina dio detalles de las experiencias místicas que tuvo mientras estuvo cedado. 

Thiago Medina contó su experiencia mística tras el fuerte accidente: "Me fui al cielo"

Catherine OHara tenía una extraña enfermedad congénita que tan solo afecta a una cada diez mil personas.

Qué es el situs inversus, la extraña enfermedad congénita que tenía Catherine O'Hara

últimas noticias

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de 100% Lucha

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de "100% Lucha"

Hace 6 minutos
En el último enfrentamiento, Rosario Central le ganó a River por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito

Tras dos victorias al hilo, River buscará estirar la racha ante Rosario Central en Arroyito

Hace 7 minutos
El Gobierno implementó cambios en el DNI para 2026.

¿Es obligatorio hacer el nuevo DNI 2026? Cuánto cuesta y dónde tramitarlo

Hace 13 minutos
play
La miniserie de Netflix que mantiene la tensión hasta el final.

Realmente atrapante: esta es la miniserie de Netflix más elegida en lo que va del 2026

Hace 21 minutos
play
The Vampire Diaries se estrenó originalmente en 2009, en plena explosión de las ficciones juveniles que dominaban la conversación cultural.

Llegó a Netflix y rápidamente alcanzó lo más visto: de qué se trata Vampire Diaries, la histórica serie que es furor

Hace 32 minutos