"No sabe que es campeón": la impactante revelación sobre la salud de Michael Schumacher

El expiloto Riccardo Patrese, quien compartió escudería con el alemán, dio detalles sobre la actualidad del heptacampeón mundial de F1, quien sufrió un grave accidente de esquí hace más de 10 años.

A pesar de lograr contacto visual

A pesar de lograr contacto visual, el alemán viviría ajeno a sus siete títulos mundiales.

La salud del excampeón de Fórmula 1 Michael Schumacher volvió a ser noticia por los nuevos informes que trascendieron y, sobre todo, la afirmación de uno de sus antiguos compañeros de escudería, quien reveló: "Estoy seguro de que no sabe que es siete veces campeón del mundo".

A más de 10 años del accidente en los Alpes franceses mientras esquiaba con su familia, el cual le provocó graves secuelas físicas, su excompañero de la escudería Benetton Riccardo Patrese reveló que "puede sentarse, mirar a su alrededor y establecer contacto visual".

Pese al hermetismo que mantiene la familia del talentoso piloto, trascendió que los avances en su movilidad representan una diferencia abismal respecto a su estado mental, tanto que el alemán no tendría registro de que conquistó siete títulos mundiales.

"Está en su propio mundo, pero reconoce a la gente a su alrededor, caras conocidas. Estoy seguro de que no sabe que es siete veces campeón del mundo", señaló Patrese ael portal Hochgepokert. "Michael vive con un gran apoyo familiar. Incluso en su condición, lo quieren con ellos, para cuidarlo y amarlo. Sigue con nosotros", remarcó.

El expiloto italiano no pudo ver a su amigo por las estrictas restricciones de su esposa, Corina Schumacher, pero tuvo acceso a los últimos estudios sobre el avance de las condiciones físicas del "Kaiser". Allí se detalla que recuperó ciertas funciones básicas, pero que su capacidad cognitiva está dañada.

Michael Schumacher se accidentó mientras esquiaba con su familia

El excampeón de F1 Michael Schumacher sufrió un grave accidente el 9 de diciembre de 2013 mientras esquiaba en Méribel, Francia, al caer y golpearse la cabeza, lo que le provocó una severa lesión cervical aunque llevaba su casco de esquí. Ocurrió mientras estaba con su hijo Mick, en ese entonces de 14 años, al cruzar una zona fuera de pista sin asegurar. El automovilista tiene actualmente 57 años y reparte su tiempo entre su residencia principal en Suiza, situada en Gland, a orillas del lago Lemán, y su mansión en Mallorca.

