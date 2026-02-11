11 de febrero de 2026 Inicio
Muerte y misterio en La Plata: encontraron un cuerpo flotando en una laguna

El cuerpo fue hallado a metros de la Autopista Buenos Aires – La Plata. Un trabajador de vialidad dio aviso del hecho a la policía y hay un operativo en el lugar.

La víctima era un hombre y estaba semisumergido en la lagun y totalmente vestido.

Un misterioso hallazgo se produjo durante la mañana de este miércoles: un cuerpo apareció flotando en la laguna lindera a la subida de la autopista Buenos Aires-La Plata. Se investiga las causas de la muerte.

No quise matarlo, confesó Marcos Pires ante el fiscal sobre el crimen de su hermano, Lucas
Se entregó y confesó el hermano de Lucas Pires, el exfutbolista del ascenso asesinado

De acuerdo a lo que trascendió, el cadáver de un hombre fue encontrado por un trabajador de Seguridad Vial cerca de las 10, quien rápidamente dio aviso a la Policía. Oficiales de la Comisaria Segunda de Ensenada trabajaron en el lugar junto a peritos de la Policía Científica y personal de Bomberos Voluntarios.

La víctima estaba flotando en la laguna ubicada en inmediaciones del Aeroclub de La Plata, en el kilómetro 52 de la Autopista La Plata – Buenos Aires, en la localidad bonaerense de Ensenada.

Hasta el momento no se logró determinar la identidad del hombre que estaba boca abajo en el agua y totalmente vestido: tenía una remera, pantalón de jean y zapatillas.

policia científica

Misterio y muerte en La Plata: cómo murió el hombre encontrado en una laguna

Tras el hallazgo del cadáver de un hombre en una laguna en La Plata, el caso se investiga en la Fiscalía 8 de La Plata en turno a cargo de Martín Almirón.

Sin haber identificado la víctima, la fiscalía ordenó el traslado del cuerpo al Cuerpo Médico Forense que se realice la autopsia correspondiente para determinar cuáles fueron las causales de la muerte y si se debió a causas naturales, un accidente o algún otro motivo.

De acuerdo a las observaciones preliminares, se logró determinar que el cuerpo llevaba varios días en el agua ya que se encontraba en avanzado estado de descomposición, detalló el medio 0221.

Ataque therian en Córdoba: autopercibido animal mordió e hirió la pierna de una joven en Jesús María

Masacre en una escuela de Canadá: al menos diez muertos y varios heridos

Amenazas a los policías de Santa Fe que reclaman por mejoras salariales: No hay vuelta atrás

Continúa la tensión en Rosario por el reclamo de la Policía de Santa Fe: exigen que los oficiales salgan a trabajar

Marcha por pedido de Justicia por la muerte de Rocío Alvarito. (PH: Marina Espeche)

Declaró el novio de Rocío Alvarito, la joven que falleció tras caer de un balcón: "Se puso agresiva"

Bastian Jerez tiene ocho años.

Accidente de Bastian: volvieron a operar al niño y su madre pidió dadores de sangre

Shakira dará un show gratuito en Brasil en mayo.

Según los nuevos informes, Kurt Cubain no se suicidó, sino que que su muerte se trató de un homicidio 

Se separó Rusherking a pocos meses de iniciar su relación.

¿Quién renunció a Olga?

Leo García sorprendió con un cambio físico que acompañó su momento musical.

Chino Darín confirmó que el bebé que tuvo con Úrsula Corberó es un nene y se llama Dante

El debate entra en la recta final.

Mientras el Senado trata la reforma laboral, Diputados dictaminó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

Hace 16 minutos
Shakira dará un show gratuito en Brasil en mayo.

Hace 56 minutos
¿Qué pasó con los cachorros de yaguareté?

Misiones: investigan la desaparición de dos cachorros de yaguareté tras un operativo

Hace 1 hora
Fuego en la Patagonia: el cambio climático triplicó el riesgo de incendios forestales

Fuego en la Patagonia: el cambio climático triplicó el riesgo de incendios forestales

Hace 1 hora
Según los nuevos informes, Kurt Cubain no se suicidó, sino que que su muerte se trató de un homicidio 

Hace 1 hora