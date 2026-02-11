Muerte y misterio en La Plata: encontraron un cuerpo flotando en una laguna El cuerpo fue hallado a metros de la Autopista Buenos Aires – La Plata. Un trabajador de vialidad dio aviso del hecho a la policía y hay un operativo en el lugar. Por + Seguir en







La víctima era un hombre y estaba semisumergido en la lagun y totalmente vestido.

Un misterioso hallazgo se produjo durante la mañana de este miércoles: un cuerpo apareció flotando en la laguna lindera a la subida de la autopista Buenos Aires-La Plata. Se investiga las causas de la muerte.

De acuerdo a lo que trascendió, el cadáver de un hombre fue encontrado por un trabajador de Seguridad Vial cerca de las 10, quien rápidamente dio aviso a la Policía. Oficiales de la Comisaria Segunda de Ensenada trabajaron en el lugar junto a peritos de la Policía Científica y personal de Bomberos Voluntarios.

La víctima estaba flotando en la laguna ubicada en inmediaciones del Aeroclub de La Plata, en el kilómetro 52 de la Autopista La Plata – Buenos Aires, en la localidad bonaerense de Ensenada.

Hasta el momento no se logró determinar la identidad del hombre que estaba boca abajo en el agua y totalmente vestido: tenía una remera, pantalón de jean y zapatillas.

policia científica Misterio y muerte en La Plata: cómo murió el hombre encontrado en una laguna Tras el hallazgo del cadáver de un hombre en una laguna en La Plata, el caso se investiga en la Fiscalía 8 de La Plata en turno a cargo de Martín Almirón.

Sin haber identificado la víctima, la fiscalía ordenó el traslado del cuerpo al Cuerpo Médico Forense que se realice la autopsia correspondiente para determinar cuáles fueron las causales de la muerte y si se debió a causas naturales, un accidente o algún otro motivo. De acuerdo a las observaciones preliminares, se logró determinar que el cuerpo llevaba varios días en el agua ya que se encontraba en avanzado estado de descomposición, detalló el medio 0221.