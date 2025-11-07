7 de noviembre de 2025 Inicio
Muerte y misterio en Villa Luro: hallaron a dos mujeres muertas en su casa

Una vecina dio aviso al 911 porque hacía varios días que no las veía. De acuerdo con lo que informaron las autoridades, la puerta no estaba forzada.

Por

Dos mujeres aparecieron muertas en su domicilio de Villa Luro. Los cuerpos fueron hallados por la Policía de la Ciudad, tras el llamado de una vecina al 911. La mujer, en la comunicación, avisó que hacía varios días que no las veía.

Según la información, las fallecidas eran madre e hija y tenían 72 horas de muertas al momento del hallazgo de los cadáveres en la habitación. Uno de los hechos que llamó la atención fue que la puerta no estaba forzada. De acuerdo con la primera información, se trató de Estela, de 74 años y su hija Soledad, de 41.

Los investigadores, como primera medida, deberán preservar la escena del crimen con el objetivo de recabar las pistas necesarias que les permitan determinar qué fue lo que ocurrió.

En cuanto a la escena del hallazgo, desde la Unidad de Criminalística informaron que los cuerpos portaban heridas cortopunzantes, aunque se espera el resultado de la autopsia oficial para poder elaborar las hipótesis que guíen al esclarecimiento del caso. La Justicia, en tanto, lleva adelante el relevamiento de pruebas que incluyen el pedido de las cámaras de seguridad de la zona.

