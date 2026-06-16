Asesinaron a un sargento de la Policía Bonaerense durante un allanamiento narco en Florencio Varela Los presuntos narcotraficantes habrían iniciado los disparos. El sargento Facundo Giménez recibió un balazo en la cabeza y murió en el hospital. Hay tres detenidos. Por Agregar C5N en









Facundo Giménez, el policía asesinado en Florencio Varela.

Un sargento de la Policía Bonaerense murió asesinado de un tiro en la cabeza el lunes por la noche durante un allanamiento por narcomenudeo en el barrio Pico de Oro del municipio de Florencio Varela.

El operativo transcurrió en un descampado sobre las calles La Haya y Ginebra. Las fuentes del caso detallaron que en la zona hay procedimientos judiciales frecuentes porque allí "hay una comunidad paraguaya que se dedica a vender droga".

El fiscal Darío Provisionato ordenó el procedimiento con el objetivo de identificar a "mochileros", "soldaditos" y "satélites". Los presuntos narcotraficantes iniciaron los disparos al advertir el sorpresivo movimiento de los efectivos. En ese contexto, el sargento Facundo Giménez recibió un balazo en el cráneo y falleció minutos después en el Hospital Zonal General de Agudos Mi Pueblo. En paralelo, los agentes detuvieron a tres adultos y a un adolescente con edad inimputable.

La Justicia investiga el origen del disparo que mató al sargento Los policías secuestraron casi 600 dosis de paco, seis celulares, tres handys, un arma de fuego y una mochila con estupefacientes. Además, los peritos incautaron las armas de 19 oficiales para determinar si el proyectil homicida provino de los sospechosos o de sus propios compañeros.

Los investigadores confían en la reconstrucción del plan táctico, la cual indica que "no habría posibilidad" de fuego amigo. Sin embargo, mantienen abierta la hipótesis a la espera de las pericias balísticas definitivas. Los fiscales unieron la causa del homicidio al expediente por venta de drogas. En la actualidad, los rastrillajes procuran localizar el proyectil en el amplio pastizal, ya que la bala dejó un orificio de salida.