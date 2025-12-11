El 29% de los asalariados usará el aguinaldo para pagar deudas

11 de diciembre de 2025 Inicio
La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) de 2025 llega en un contexto de mayor restricción financiera. El aguinaldo dejó de ser un "extra" para convertirse en un "salvavidas" para muchas familias de clase media.

En Argentina hay 10.051.200 empleados registrados.

Millones de argentinos comenzaron a percibir la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) de 2025 en un contexto de mayor restricción financiera. A diferencia del año anterior, una porción significativa de este ingreso extra se destinará a la reducción de deudas y la cobertura de gastos esenciales, lo que refleja la presión persistente sobre el poder adquisitivo de los hogares.

Un informe reciente de la consultora Focus Market, basado en 3.875 casos, reveló que la principal prioridad para la inyección de capital del aguinaldo es el saneamiento financiero. El 29% de los asalariados registrados (hoy llegan a 10.051.200) destinará el SAC al pago de deudas, un aumento de 16 puntos porcentuales respecto a la medición de 2024, cuando la cifra se ubicaba en 13%.

Este salto en la prioridad de pago de deudas es el dato más elocuente del estudio. Analistas de Focus Market señalan que el aguinaldo dejó de ser un "extra" para convertirse en un "salvavidas" para muchas familias de clase media, que utilizan el monto para cerrar sus cuentas de fin de año.

La orientación "conservadora y defensiva" del gasto se confirma con la caída en rubros discrecionales. La asignación del aguinaldo a vacaciones registró una disminución de 7 puntos porcentuales en comparación con 2024, pasando del 26% al 19%.

Además del recorte en ocio, las inversiones financieras también perdieron terreno. La inversión en acciones cayó del 23% al 19%, mientras que la compra de dólares como refugio disminuyó del 16% al 12% respecto al año pasado. Estos movimientos reflejan una menor necesidad de cobertura cambiaria y la preferencia por mantener liquidez en lugar de "congelar" el dinero en un escenario de inflación más controlada.

En contraste con años de alta volatilidad, la necesidad de acopiar bienes se normalizó. El destino de gastos para "stockeo" en supermercados cayó al 1%, y la colocación en plazos fijos se mantuvo en un bajo 2%. Los expertos atribuyen esta tendencia a la menor inflación esperada y la estabilidad relativa del dólar, que reduce la urgencia de anticipar compras o buscar altas tasas de interés.

Los cambios en el destino del aguinaldo ocurren en un entorno de orden macroeconómico, con inflación descendente y el dólar contenido, pero donde el salario real aún no recuperó el terreno suficiente.

