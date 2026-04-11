11 de abril de 2026 Inicio
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Conflicto con los colectivos: cómo funcionará el servicio durante el fin de semana

Aunque el pago parcial de salarios destrabó algunos ceses de actividades, la tensión en el transporte se mantiene hasta la próxima semana.

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Transporte público en Buenos Aires durante el fin de semana. 

Transporte público en Buenos Aires durante el fin de semana. 

  • El servicio de colectivos operará con frecuencias reducidas o esquemas de feriado durante el sábado 11 y domingo 12 de abril.
  • Las demoras en las paradas serán mayores debido a la decisión de las empresas de restringir la salida de unidades por la crisis financiera.
  • El próximo martes 14 de abril será el día clave, ya que el Gobierno y las cámaras retomarán las negociaciones tras el cuarto intermedio.
  • Se recomienda a los usuarios usar aplicaciones de transporte en tiempo real para confirmar si sus líneas están circulando antes de salir.

Luego de varias jornadas de retención de tareas y servicios interrumpidos que afectaron a millones de pasajeros, el conflicto del transporte entra en una nueva etapa de cara al fin de semana del 11 y 12 de abril. Aunque el ingreso de fondos estatales permitió destrabar el pago de haberes en gran parte de las líneas, la crisis financiera de fondo sigue condicionando la cantidad de unidades en la calle.

Cómo siguen funcionando las líneas de colectivo en Buenos Aires. 
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Se espera que durante este sábado y domingo las líneas de colectivos funcionen con esquemas de emergencia o frecuencias de feriado. Esto implica esperas más largas en las paradas, ya que muchas empresas han decidido estos últimos días restringir la salida de unidades para preservar recursos ante la crisis financiera que atraviesan.

La medida de fuerza persiste en aquellas líneas cuyos propietarios, a pesar de los subsidios recibidos, no completaron el pago de los sueldos. Las miradas están puestas en el próximo martes, fecha en la que el Gobierno y las cámaras transportistas volverán a verse las caras tras el cuarto intermedio acordado el jueves.

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Por lo pronto, se recomienda a los pasajeros que deban viajar este fin de semana planificar con margen los tiempos de viaje que serán mayores debido a la reducción de unidades en calle.

Otra recomendación es verificar el estado de la línea. Las aplicaciones de tiempo real serán vitales para confirmar si las unidades están reportando ubicación, especialmente en las líneas del Grupo DOTA y las de jurisdicción provincial.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires anunció reunión para el lunes

El ministro Martín Marinucci contó la situación actual de los colectivos en provincia: “Nunca fuimos convocados a una reunión cosa lógica porque instaló el gobierno nación lo de aumentar la tarifa de combustible. Nosotros hemos convocado el lunes a las cámaras a las 12hs para trabajar sobre la coyuntura, la única manera de sostener el servicio es con tarifa y subsidio”.

“Hoy estamos haciendo efectivo el 64% del anticipo del mes de abril que tenía que ser el 50%, pero el Gobernador aumentó para que los empresarios del transporte puedan hacer frente al acuerdo paritario que reconocemos al sistema y poder regularizar su servicio. De esta manera, trabajar sobre un esquema”, agregó en C5N.

Y concluyó: “Estoy convencido que se pudo haber evitado. Ha habido una decisión que no ha sido ni siquiera informada con el transportista. Entendemos la realidad que vive hoy el empresario del transporte. Lo único que debería pagar la nación a los usuarios del transporte de la provincia de Buenos Aires es el atributo social que son uno $16 mil millones por mes contra $70 mil que pone la provincia y desde diciembre no lo paga”.

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