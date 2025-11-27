27 de noviembre de 2025 Inicio
Qué fue de la vida de Gio Moreno, el colombiano que tuvo Racing y que jugó 10 años en China

El futbolista reapareció en un terreno de juego y sorprendió por el recuerdo que despertó en los hinchas.

En el último tiempo volvió a aparecer en el radar público gracias a su participación en eventos deportivos alternativos.

Atletico Nacional
  • La trayectoria de Gio Moreno dejó una huella fuerte en Racing pese a su estadía breve.
  • Luego de destacarse en Avellaneda, sorprendió al marcharse al fútbol chino, donde permaneció una década.
  • Su carrera tuvo momentos decisivos: una grave lesión, un largo ciclo en Shanghái y su regreso a Atlético Nacional.
  • En las últimas semanas reapareció en un torneo amateur, despertando recuerdos entre los hinchas que lo disfrutaron en su etapa argentina.

La historia reciente de Gio Moreno sigue despertando interés entre quienes recuerdan el talento que desplegó en el fútbol argentino. El mediocampista colombiano tuvo un paso intenso por Racing entre 2010 y 2012, etapa que lo ubicó como uno de los jugadores más atractivos para seguir en la cancha. Ese rendimiento lo llevó a tomar un rumbo inesperado en su carrera, instalándose en la liga china durante 10 años.

Tapia recibió el premio Alumni de Platino por su labor de gestión.
El sugerente mensaje de Tapia contra Milei: "Pasaron tres presidentes en mis nueve años"

Su figura se consolidó gracias a una mezcla de creatividad, goles y liderazgo dentro del campo. En Avellaneda lo adoptaron rápidamente y su salida rumbo a Shanghái resultó inesperada para un futbolista que parecía listo para desembarcar en Europa. Luego de su largo ciclo en Asia, volvió a competir en su país, atravesó conflictos dirigenciales y posteriormente anunció su retiro.

Gio Moreno

El llamativo presente de Gio Moreno

Después de su llegada a Racing en 2010, Moreno se transformó en una de las grandes apuestas del club. Arribó mientras el equipo buscaba recuperar competitividad luego de campañas irregulares, y la institución abonó 2.800.000 dólares por la mitad de su ficha, propiedad de Atlético Nacional. Su impacto fue inmediato, ya que cautivó a los hinchas con su estilo, llevó la camiseta número 10 con naturalidad y anotó goles importantes frente a Lanús, Huracán, Argentinos Juniors y River, contribuyendo a cerrar el torneo en la parte alta de la tabla.

Su buen momento incluyó actuaciones destacadas en los partidos de verano, hasta que un episodio cambió sus planes. En el inicio del Clausura 2011 sufrió una rotura ligamentaria en la rodilla izquierda, lesión que lo alejó de las canchas por varios meses. Racing sintió la ausencia y terminó esa competencia lejos de los primeros puestos.

El golpe también le impidió estar en la Copa América y previamente había quedado afuera del Mundial 2010 debido a que no clasificó su selección. Reapareció en septiembre ante All Boys, el mismo rival de su lesión, y poco después volvió a festejar un gol con un tiro libre contra Unión.

Gio Moreno

Para 2012 su nombre ya figuraba entre los más destacados del torneo local. Con 26 años y en pleno rendimiento, parecía listo para dar un salto mayor, pero fue Shangai Shenhua quien presentó una oferta de 9.000.000 de dólares, de los cuales tres millones quedaron en Racing. La salida lo marginó de la final de la Copa Argentina.

Contra los pronósticos, permaneció una década en el fútbol chino, acumuló más de 200 partidos, 86 goles y dos títulos de la Copa China. Pese a eso, no logró integrar las listas de Colombia para los Mundiales 2014 y 2018.

gio moreno

En 2022 eligió volver a Atlético Nacional para cerrar su carrera profesional. Ganó la liga local y se marchó luego de un conflicto con los dirigentes por respaldar públicamente al entrenador Hernán Darío Herrera. En septiembre de ese año decidió dar por terminada su etapa como futbolista profesional.

Paralelamente impulsó su marca de indumentaria, G10, participó en la Kings League Américas con Parceros FC, el equipo de James Rodríguez, y en los últimos meses sorprendió al anotarse en La Crema, uno de los conjuntos de la Copa Potrero. Su presencia reavivó la nostalgia entre los fanáticos que disfrutaron de su talento en Racing.

