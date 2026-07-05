Diego Ramos reveló cómo se enteró del accidente fatal de Ernestina Pais

El actor recordó el momento en el que supo del choque en el que falleció la periodista, quien se dirigía al Teatro Niní Marshall para participar de una función de la obra El Divorcio del Año.

El actor Diego Ramos , quien compartía elenco con la periodista Ernestina Pais en la obra El Divorcio del Año, recordó que se enteró de la muerte de la actriz a través de un mensaje de una productora de televisión que recibió el director teatral José María Muscari. Además, expuso que le comunicó a los espectadores la suspensión de la función debido al accidente fatal, que se produjo en San Isidro.

En diálogo con la conductora Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha, Ramos rememoró el momento en el que los protagonistas de la obra se enteraron del deceso de la actriz, que tenía 54 años: "A Muscari le llegó un mensaje de una productora de un canal de televisión y ahí la empezó a llamar. Nos empezamos a enterar. El hijo fue a chequear a la casa y ahí estaba la Policía esperándolo. Después de eso, tuve que salir a decirle al público que se suspendía la función".

En tal sentido, analizó el accidente que se produjo después de que una formación ferroviaria embistiera el vehículo de Pais. "Se confió o entendió que era muy cortita la distancia. No sé lo que se le habrá pasado por la cabeza. Lo que pasó dentro de ese auto nunca lo vamos a saber. Yo vivo por Zona Norte y es un accidente que suele suceder. Lamentablemente, pasa de la peor manera", expresó.

En tanto, remarcó el entusiasmo de la periodista debido a sus presentaciones teatrales: "Estaba tan feliz descubriéndose actriz en la obra. Es una gran pena. Ella quería pasar el mensaje de que se puede salir. Se fue vencedora. Al repetir el mensaje, se lo reafirmaba a ella misma".

Diego Ramos contando en la Mesaza cómo se enteró de la tristísima muerte de Ernestina Pais, su compañera de elenco en la obra "El divorcio del año" pic.twitter.com/UEPHWKZv6b

Por otro lado, en diálogo con TV Pública, Ramos se refirió a la artista que interpretará el papel de Pais. "Es otra actriz y otra persona que lo va a hacer. Creo que tiene unos lindos zapatos que llenar, que son los de la Ernestina que se estaba descubriendo actriz y estaba fascinada, feliz de la vida", señaló.

Pais falleció el 26 de junio alrededor de las 19:30, luego de que el vehículo que conducía fuera embestido por una formación ferroviaria en un paso a nivel. El hecho generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y periodístico, donde durante se multiplicaron los mensajes de despedida y las muestras de afecto hacia la periodista y conductora.

Cómo sigue la investigación por el accidente fatal de Ernestina Pais

La fiscal Carolina Asprella, a cargo de la causa, citó a declarar como testigo al director teatral José María Muscari, quien dirigía dicho espectáculo, para dar contexto de la vida actual de la artista y conductora. En un comunicado, Muscari contó el lamentable accidente “ocurrió a las 19:25” y que casi una hora después “una productora de Crónica TV se comunicó conmigo para consultar si Ernestina había llegado al teatro e informarme que había sufrido un accidente. Inmediatamente llamé al teatro para verificar si ya había arribado”.

“A las 20:35 intenté comunicarme con Ernestina para saber qué había sucedido, sin imaginar la gravedad de la situación. Como era de esperar, nadie respondió a su teléfono. Recién a las 20:50, el elenco y yo nos enteramos de lo ocurrido por su hijo, Benicio”, expresó.

Tras las declaración de Muscari, ahora la Justicia si sumando elementos para terminar de esclarecer la trágica muerte de Ernestina Pais, embestida por una formación de un Tren de la Costa.

En ese contexto, espera los resultados que ya fueron enviados a examinar para determinar cuál fue el motivo que desencadenó en accidente. “En estas horas se van a sumar las pericias del teléfono y también se esperan los resultados de los exámenes toxicológicos, complementarios y la pericia al vehículo que conducía Ernestina”, explicó el periodista de C5N, Fernando Tocho.

Además, también se suman las cámaras de vigilancia que captaron el momento del impacto y otros elementos de precisión.