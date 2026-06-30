30 de junio de 2026 Inicio
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Tragedia en Santa Fe: un ex jefe comunal murió tras ser atacado por un toro en su campo

La víctima fue identificada como Adrián Alberto Alassia, de 54 años, tesorero de la comuna de Egusquiza. El hecho ocurrió en su establecimiento rural, a unos 30 kilómetros de Rafaela, y generó conmoción en toda la comunidad santafesina.

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Egusquiza es la pequeña localidad de Santa Fe en la que ocurrió el trágico ataque que derivó en la muerte del ex jefe comunal. 

Egusquiza es la pequeña localidad de Santa Fe en la que ocurrió el trágico ataque que derivó en la muerte del ex jefe comunal. 

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Un hecho trágico generó duro impacto en una pequeña localidad santafesina, en el departamento Castellanos, luego de que un ex jefe comunal muriera tras ser atacado por un toro en su campo. La víctima fue identificada como Adrián Alberto Alassia, de 54 años.

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El episodio ocurrió en una zona rural ubicada a unos 30 kilómetros de Rafaela, donde el hombre se encontraba en su establecimiento agropecuario y, según informaron medios locales, fue embestido por un toro y murió en el acto a raíz de la gravedad de las heridas sufridas.

La noticia provocó fuerte conmoción en la comunidad de Egusquiza, un pueblo de apenas 526 habitantes. Alassia era una figura conocida en el ámbito político local y también por su actividad productiva, lo que generó expresiones de dolor en el entorno institucional y rural.

Tras confirmarse el fallecimiento, la presidenta comunal María Florencia Celis firmó la Resolución Comunal N° 01/2026, mediante la cual se decretaron 48 horas de duelo en la localidad y se dispuso la suspensión de actividades oficiales en señal de respeto.

A través de un comunicado, la comisión comunal expresó su pesar por lo ocurrido y acompañó a la familia del dirigente. "Con profundo pesar despedimos a Adrián Alberto Alassia, ex presidente comunal y actual tesorero de esta gestión. Acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento", señalaron.

Quién era Adrián Alberto Alassia

Adrián Alberto Alassia tenía 54 años y era una de las figuras más reconocidas de Egusquiza, en la provincia de Santa Fe. Se había desempeñado como presidente comunal y actualmente ocupaba el cargo de tesorero en la gestión local encabezada por María Florencia Celis.

Adrián Alberto Alassia, de 54 años, se desempeñaba como tesorero de Egusquiza.

Adrián Alberto Alassia, de 54 años, se desempeñaba como tesorero de Egusquiza.

Además de su rol político, desarrollaba una intensa actividad como productor agropecuario, lo que lo vinculaba de forma directa con el perfil rural de la región. Su trayectoria lo había convertido en una referencia dentro de la vida institucional del pequeño pueblo santafesino.

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