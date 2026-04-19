Ian Lucas sufrió un accidente doméstico y fue hospitalizado de urgencia El ganador de Masterchef celebrity se hizo un corte profundo en la mano y, al no poder detener la hemorragia, fue trasladado de urgencia al Sanatorio Los Arcos, donde recibió atención médica inmediata. + Seguir en







Ian Lucas se accidentó en su casa de Belgrano. X @Ianlucasok

Ian Lucas sufrió un corte profundo en unas de sus manos y, al no poder detener la hemorragia, fue trasladado de urgencia al Sanatorio Los Arcos, donde recibió atención médica inmediata. Las imágenes de la ambulancia en su domicilio del barrio porteño de Belgrano se viralizaron en redes sociales y generaron preocupación entre sus seguidores.

Un video del ganador de Masterchef celebrity junto a su madre subiendo a una ambulancia de una reconocida prepaga despertó la preocupación entre sus seguidores en redes sociales que rápidamente difundieron el contenido. Resulta que Ian debió ser trasladado a una clínica porque había sufrido un corte profundo en una de sus manos y,al no parar de sangrar, lo derivaron a un centro médico de la zona.

El hecho ocurrió mientras lavaba los platos: uno de los elementos se quebró, le provocó un corte profundo y la herida comenzó a sangrar de manera intensa sin detenerse. El accidente doméstico generó preocupación por lo que se contactaron con emergencias y rápidamente los vecinos alertaron sobre la situación.

Ambulancia en la puerta del domicilio de Ian Lucas Las imágenes del influencer subiendo a una ambulancia hicieron pública la situación y generaron sorpresa. Ian Lucas venía de celebrar su triunfo en MasterChef Celebrity, por lo que la noticia de una urgencia médica impactó aún más. Al principio no se sabía con claridad qué había ocurrido, y luego desde el ciclo que conduce Marcela Tauro, llevaron tranquilidad a sus fanáticos.

Ian Lucas ganador MasterChef El influencer se conmovió al recordar el apoyo incondicional de su familia. Redes sociales En el programa contaron que el mánager de Ian Lucas contó que todo fue un accidente doméstico. El joven se cortó la mano con un plato roto mientras lavaba y, como la herida era profunda, tuvieron que llevarlo al Sanatorio Los Arcos donde los médicos lograron controlar la situación y le aplicaron además, la vacua antitetánica. Tras ser asistido, Ian volvió a su casa pocas horas después.