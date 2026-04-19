19 de abril de 2026 Inicio
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Dos adolescentes robaron una moto en Belgrano y la chocaron en Lomas de Zamora en una persecución policial

Tras el choque, el conductor, de 12 años, confesó el delito al ser detenido junto a su cómplice de 16 años. Ambos terminaron con fracturas por la colisión.

Por
Los adolescentes

Los adolescentes, de 12 y 16 años, detenidos en Lomas de Zamora por la Policía de la Ciudad.

Dos menores, de 12 y 16 años, robaron una moto Benelli 302S en Belgrano y la chocaron en Lomas de Zamora contra un auto estacionado, en Camino Negro y Azamor, al escapar de la Policía de la Ciudad que los perseguían por circular a gran velocidad sobre la avenida General Paz.

El auto que protagonizó el choque con la moto.
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Al ser detenidos, el conductor de 12 años confesó el delito. Ambos ladrones fueron trasladados al Hospital Gandulfo con fracturas. El más chico se partió la tibia, la rodilla y el peroné de la pierna derecha y el mayor sufrió una fractura expuesta de tibia.

El robo y la persecución tuvieron lugar el último viernes alrededor de las 15:30. Los dos menores tenían domicilio en Lomas de Zamora. Minutos después de la detención, apareció el dueño de la moto y confirmó que se la habían robado en el barrio porteño de Belgrano.

En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores N°3, a cargo de Julia Sanchis, con intervención de la Secretaría N°8 de Mariela Ponte, que dispuso labrar actuaciones por averiguación de ilícito y resistencia a la autoridad.

El texto establece un plazo de 180 días para su entrada en vigencia, lo que lleva su aplicación efectiva a principios de septiembre de 2026.

Hasta ese momento, sigue vigente el régimen actual: los menores de 16 años son inimputables y no pueden ser sometidos a un proceso penal con condena, más allá de las medidas de protección que puedan disponer los jueces. Ese será el destino del más joven de los delincuentes, pero su cómplice de 16 años sí es punible.

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