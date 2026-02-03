Cuál es el conocimiento clave que debés tener si querés hacer el trámite de la VTV en febrero 2026 Una gestión más clara y centralizada para los conductores. La clave está en usar los canales oficiales y planificar el turno con tiempo. Por + Seguir en







La VTV cumple un rol central en la seguridad vial. Freepik

La Provincia de Buenos Aires habilitó una plataforma única para gestionar la VTV durante 2026 de forma online.

El sistema permite pedir turno, consultar plantas oficiales y revisar datos del vehículo desde un solo sitio.

La digitalización apunta a reducir demoras, evitar traslados innecesarios y ordenar el proceso.

La herramienta suma medidas para prevenir estafas y denunciar páginas o servicios no oficiales. La Verificación Técnica Vehicular seguirá siendo un requisito obligatorio en 2026 para circular por la Provincia de Buenos Aires, y conocer cómo iniciar el trámite resulta fundamental para evitar sanciones y contratiempos. En ese marco, el proceso incorpora una modalidad digital que concentra todas las gestiones en un solo espacio.

La VTV cumple un rol central en la seguridad vial, ya que permite detectar fallas mecánicas y problemas que pueden poner en riesgo tanto al conductor como a terceros. Circular sin la inspección vigente puede derivar en multas, controles más estrictos e incluso la retención del vehículo.

Frente al crecimiento del parque automotor y al aumento de gestiones online irregulares, la gestión de la Provincia de Buenos Aires avanzó con un sistema que busca ordenar el acceso al trámite, ofrecer información clara y reforzar la protección de los usuarios desde el primer paso.

Mecánico Freepik Qué debés saber sobre cómo comenzar el trámite de la VTV en 2026 La Provincia de Buenos Aires puso en funcionamiento una plataforma digital que centraliza todo el proceso de la VTV. Desde este sitio oficial, los conductores pueden gestionar el turno sin intermediarios, cargar los datos del vehículo y elegir la planta habilitada según cercanía y disponibilidad horaria.

El sistema también permite consultar fechas de vencimiento, revisar el historial de inspecciones y acceder al estado de cada trámite. Esta información ordenada ayuda a evitar errores frecuentes, como confusiones con plazos o resultados de verificaciones anteriores.