3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Cuál es el conocimiento clave que debés tener si querés hacer el trámite de la VTV en febrero 2026

Una gestión más clara y centralizada para los conductores. La clave está en usar los canales oficiales y planificar el turno con tiempo.

Por
La VTV cumple un rol central en la seguridad vial.
La VTV cumple un rol central en la seguridad vial.Freepik
  • La Provincia de Buenos Aires habilitó una plataforma única para gestionar la VTV durante 2026 de forma online.
  • El sistema permite pedir turno, consultar plantas oficiales y revisar datos del vehículo desde un solo sitio.
  • La digitalización apunta a reducir demoras, evitar traslados innecesarios y ordenar el proceso.
  • La herramienta suma medidas para prevenir estafas y denunciar páginas o servicios no oficiales.

La Verificación Técnica Vehicular seguirá siendo un requisito obligatorio en 2026 para circular por la Provincia de Buenos Aires, y conocer cómo iniciar el trámite resulta fundamental para evitar sanciones y contratiempos. En ese marco, el proceso incorpora una modalidad digital que concentra todas las gestiones en un solo espacio.

El hecho se produjo en un museo de Mar del Plata.
Te puede interesar:

Mar del Plata: un hombre se cruzó a su exnovia con su actual pareja y terminaron a las trompadas

La VTV cumple un rol central en la seguridad vial, ya que permite detectar fallas mecánicas y problemas que pueden poner en riesgo tanto al conductor como a terceros. Circular sin la inspección vigente puede derivar en multas, controles más estrictos e incluso la retención del vehículo.

Frente al crecimiento del parque automotor y al aumento de gestiones online irregulares, la gestión de la Provincia de Buenos Aires avanzó con un sistema que busca ordenar el acceso al trámite, ofrecer información clara y reforzar la protección de los usuarios desde el primer paso.

Mecánico

Qué debés saber sobre cómo comenzar el trámite de la VTV en 2026

La Provincia de Buenos Aires puso en funcionamiento una plataforma digital que centraliza todo el proceso de la VTV. Desde este sitio oficial, los conductores pueden gestionar el turno sin intermediarios, cargar los datos del vehículo y elegir la planta habilitada según cercanía y disponibilidad horaria.

El sistema también permite consultar fechas de vencimiento, revisar el historial de inspecciones y acceder al estado de cada trámite. Esta información ordenada ayuda a evitar errores frecuentes, como confusiones con plazos o resultados de verificaciones anteriores.

vtv página

Otra de las funciones destacadas es el mapa interactivo con todas las plantas oficiales de la provincia. Esta herramienta facilita la planificación del traslado y permite identificar el centro más conveniente para realizar la inspección técnica.

En materia de seguridad, la plataforma incorpora un canal específico para denunciar páginas web o servicios fraudulentos. De esta manera, se busca prevenir estafas habituales vinculadas a turnos falsos, llamados engañosos o enlaces no oficiales, haciendo hincapié en la recomendación de operar únicamente a través del sitio habilitado por la provincia.

Noticias relacionadas

play

Alerta por granizo y fuertes tormentas en el AMBA: qué zonas están bajo riesgo

El Gobierno implementó cambios en el DNI para 2026.

¿Es obligatorio hacer el nuevo DNI 2026? Cuánto cuesta y dónde tramitarlo

El Gobierno introdujo cambios en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cómo hacer el trámite online para sacar el nuevo DNI

Santutu quedó envuelto en polémica y debió pedir disculpas.

Cancelación masiva del streamer Santutu: se burló de sus seguidores y los trató de "negros" por no tener plata

El sable corvo de José de San Martín quedó en medio de la batalla cultural.

La intrincada historia del sable corvo de José de San Martín: legados, robos y traslados

play

Los impactantes videos del intenso temporal que azotó a Mar del Plata: lluvias, granizo y casas destruidas

Rating Cero

La actriz habló del futuro junto al futbolista en Turquía.

"Algo conversamos...": la China Suaréz reveló el deseo de ser madre con Mauro Icardi

Flor Maggi fue una figura de la televisión en 2014. 

Qué fue de la vida de Florencia Maggi, la ex vedette que tiene una vida vinculada al mundo yoga

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias
play

Este drama con secuestros y contrabando basado en un hecho real llegó a Netflix y se metió entre las tendencias: ¿cómo se llama?

¿Cuál es el famoso romance que confirmaron en la farándula entre un deportista y una actriz?

Cuál es el famoso romance que confirmaron en la farándula entre un deportista y una actriz

Esta serie sobre afrontar el pasado y volver a tu ciudad de origen es de lo más visto en Netflix
play

Esta serie sobre afrontar el pasado y volver a tu ciudad de origen es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

Peter Lanzani se recupera con éxito tras su intervención. 

Con una reveladora foto, Peter Lanzani publicó un mensaje tras ser internado de urgencia

últimas noticias

El hecho se produjo en un museo de Mar del Plata.

Mar del Plata: un hombre se cruzó a su exnovia con su actual pareja y terminaron a las trompadas

Hace 8 minutos
play

Alerta por granizo y fuertes tormentas en el AMBA: qué zonas están bajo riesgo

Hace 9 minutos
El Gobierno implementó cambios en el DNI para 2026.

¿Es obligatorio hacer el nuevo DNI 2026? Cuánto cuesta y dónde tramitarlo

Hace 10 minutos
El Gobierno introdujo cambios en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cómo hacer el trámite online para sacar el nuevo DNI

Hace 16 minutos
El vicepresidente de CADAM, Armando Farina

Reforma laboral: empresarios mantuvieron una reunión con el equipo técnico encargado de la redacción del proyecto

Hace 31 minutos