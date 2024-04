Condenaron al youtuber Emmanuel Danann por hostigamiento a la periodista Marina Abiuso

La decisión fue dispuesta por la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que además le prohibió nombrarla por cualquier medio, lo que incluye redes sociales, teléfono, carta, pancarta o incluso a través de terceras personas, como así también el acercamiento o contacto.

Desde la organización de derechos humanos Amnistía Internacional destacaron: "Este precedente contribuye a enviar el mensaje de que la violencia de género en redes no es tolerada. Se deben adoptar medidas reparadoras para que mujeres, niñas y adolescentes del país puedan confiar en la Administración de justicia y se atrevan a denunciar. La violencia virtual es violencia real".

El descargo de Marina Abiuso en las redes sociales: "Hasta acá"

La periodista Marina Abiuso hizo su descargo tras conocerse la condena de Emanuel Danann, con parte de las pruebas del hostigamiento que sufrió en las redes sociales: "Hoy se cerró una etapa que decidí atravesar en silencio para que hablara la Justicia".

En un texto en la red social Instagram, la activista remarcó: "Y también porque soy consciente de las limitaciones para defenderme. Sé que incluso con pruebas y sentencia, habrá quienes sigan creyendo las mentiras que se difundieron sobre mí. Le hablo al resto".

La periodista agregó. "Hace tiempo tomé la decisión de denunciar las amenazas de muerte y violación en mi contra. Fueron muchos. Hasta mi madre tuvo custodia policial en su domicilio. Yo todavía tengo un botón antipánico. A pesar de los nombres falsos y de la falta de colaboración de las plataformas, ya hay cuatro personas cumpliendo probation. Hoy se sumó un quinto: Emmanuel Dannan (Manuel Jorge Gorostiaga)".

En cuanto al influencer condenado destacó: "Él mismo pidió la probation para evitar un juicio, justo un día después de que recibiera otra sentencia en contra por discriminación. Eso no impidió que amigos suyos (con acceso a la causa) dijeran a la vez que yo quería mandarlo preso. No es cierto. Cuando el fiscal pidió diez días de prisión yo me presenté en la causa diciendo que no estaba de acuerdo. Ya sé que la verdad no es un valor en las redes, pero yo soy periodista. Sabrán disculparme el berretín".

Al finalizar su descargo detalló: "Soy periodista, decía. Desde 2002 cuando atendía teléfonos en la radio por 75 lecop. La libertad de expresión y de prensa me parecen valores fundamentales. Como periodista, como activista, como ciudadana. Denunciar hostigamiento y amenazas no es contra la libertad sino para protegerla. Porque el dispositivo de ataque que aplicaron conmigo es un intento de disciplinamiento que creo que es necesario señalar. Urgente.

Abiuso inició su carrera como pasante en el diario Clarín y trabajó en los programas de TN y El Trece desde 2015 y renunció en mayo de 2023 cuando tenía el cargo de editora de género. Fue parte de la organización de la primera convocatoria Ni Una Menos, surgido en 2015.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].