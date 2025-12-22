22 de diciembre de 2025 Inicio
Se descompensó, chocó, murió y le robaron la alianza: el desesperado ruego de su hija

Se trata Rubén Ruatta, un productor agropecuario que le llevaba cajas navideñas a sus empleados cuando protagonizó un siniestro fatal en una ruta provincial de Santiago del Estero. Natalí Ruatta denunció que quienes fueron a auxiliarlo le sacaron el anillo de casamiento y que le devolvieron un "aro roto".

Por
Natalí Ruatta junto a su padre Rubén.

Instagram

Un productor rural de Córdoba murió en cuando se dirigía hacia Santiago del Estero después de descompensarse en la ruta para llevar la caja navideña a sus empleados. Ahora su familia hace un pedido desesperado porque denunciaron que le robaron la alianza cuando ya estaba fallecido.

El hecho ocurrió el martes pasado en Santiago del Estero cuando Rubén Ruatta se descompensó, perdió el control del vehículo y protagonizó un siniestro fatal. En la Toyota Hilux gris viajaba acompañado por otros dos hombres: Luis Alberto Beltramo, de 72 años, que iba en el asiento delantero, y Néstor Carlos Combo, de 69, que se encontraba en la parte trasera del vehículo.

Según relataron los testigos, el productor comenzó a sentirse mal mientras manejaba y se desvaneció al volante, por ello, la camioneta se salió de la calzada, cruzó la banquina y terminó chocando violentamente contra un quebracho colorado a unos 15 metros del camino. Ruatta murió en el acto producto del impacto.

Tras el trágico hecho la familia comenzó a vivir no solo el dolor de la pérdida del productor sino también el insólito robo del anillo matrimonial desde el momento en que falleció hasta llegar a la morgue. Hasta el momento, solo recibieron un aro roto, pero no la joya que tiene grabado el nombre de la esposa de Ruben Ruatta, Rosana y la fecha del día que se casaron, el 20-04-96.

“Lo que me devolvieron fue un aro roto, no era el anillo de mi papá, no era la alianza que, para nosotros, para mi mamá tenía un alto valor simbólico”, señaló Natalí, hija de la víctima fatal en diálogo con La Voz En Vivo.

En medio de la impotencia, la joven remarcó que “pareciera que los muertos no tienen más derecho, no son seres humanos” y reconoció que ya realizaron los reclamos a través de la abogada de la familia que es la que está siguiendo todo el tema en la Justicia de Santiago del Estero.

“Yo solo hice un video contando lo que pasaba en nuestra familia, pero esto les pasa a muchísimas personas, por los mensajes que he recibido. Los que lo tenían que cuidar y hacer respetar sus derechos, le robaron. Es un insulto y un delito”, sostuvo.

Luego que se conociera la muerte de Rubén Ruatta en la ruta, la familia hizo una denuncia que le robaron la alianza cuando ya estaba muerto. A través de sus redes sociales, su hija Natalí, hizo un pedido desesperado para poder encontrar el anillo.

“Ayúdenme a encontrar la alianza de mi papá. Le robaron en Santiago del Estero. Si alguien tiene información comunicarse con la Dra Sandra Zeman en Ciudad de Santiago o conmigo. Hay recompensa. A quien la tenga: déjenme devolverle la alianza de su gran amor, a mi mamá”, se lee en la descripción de la joven.

Visiblemente angustiada, Natalí, explica la situación y remarcó que hace el video “para pedir que me ayuden encontrarla y traerla a casa”: “La alianza tiene el nombre de mi mamá, Rosana, y la fecha 20-04-96, el día que se casaron. Esta alianza la renovaron por los 30 años. Les pido de todo corazón al pueblo santiagueño que me ayude a que la alianza vuelva a casa”.

