Cómo se pagan los feriados del fin de semana extra largo de marzo 2024 si me toca trabajar

Sin embargo, no todos los trabajadores podrán tener el privilegio de ausentarse a sus actividades. Habrá muchas personas que trabajarán y se están preguntando ¿ Cómo debo cobrar en esos días?

Cómo se paga el feriado de marzo 2024 si debo trabajar

mujer con dudas j Freepik

El calendario oficial establece para marzo de 2024 dos feriados nacionales inamovibles y un día no laborable de gran importancia, que cae el jueves 28.

En este día no laborable, los empleadores tienen la facultad de determinar si se trabaja o no en sus empresas, según lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo (N°20.744). Aquellos empleadores que decidan que sus empleados trabajen en el día no laborable deberán compensarlo como una jornada laboral estándar.

Para los trabajadores bajo relación de dependencia, un feriado nacional implica que no están obligados a trabajar ese día y aún así recibirán su salario correspondiente. Sin embargo, si el empleador determina que los empleados deben trabajar en un día feriado, estos recibirán una compensación equivalente al doble de su jornada habitual.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2024

Feriados inamovibles

1 de enero: Año Nuevo.

12 de febrero: Carnaval.

13 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

29 de marzo: Viernes Santo.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

1 de mayo: Día del Trabajo.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos