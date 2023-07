Cómo se escribe: dice o dise.

El saber, conocer e identificar estos estilos de redacción es fundamental para evitar errores en la escritura. No solo sirve para los que lo hacen a diario, sino también, para los que envían mails, realizan trabajos para la facultad o simplemente están en constante diálogo con clientes a través de WhatsApp, por ejemplo.

Es por eso que, así como anteriormente se explicó como escribir huso horario, llegó el momento de descifrar una de las dudas más comunes: ¿se escribe dice o dise?

Dice o dise: cómo se escribe correctamente

Es una de las dudas más comunes a la hora de escribir un texto. Es que, al reproducirlas, estas dos palabras suenan igual pero, lógicamente, se escriben de manera diferente.

Y, la realidad, es que la forma correcta de redactarla es "Dice". Se escribe con "C" y no con "S", en singular, y tiene su derivado del verbo "Decir". Es importante remarcar que, en el idioma español, no existe la palabra dise según la Real Academia Española (RAE).

La palabra dice es una conjugación del verbo decir en segunda y tercera persona en singular y tiene su modo en el indicativo. Según la RAE, significa "Comunicar [algo] con palabras". Además, en la página oficial, se agrega que: "En su uso normal y más habitual ('comunicar [algo] con palabras'), este verbo es transitivo, por lo que es incorrecto anteponer de al complemento directo".

A continuación, se detallarán algunos ejemplos del uso de esta palabra correctamente: