El Mago sin Dientes fue hasta la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei, pero lo rebotaron en la puerta "Quiero que me reciba el Presidente para hablarle", reclamó en Balcarce 50 el mediático Pablo Cabaleiro, un histórico afiliado al PRO.







El Mago sin Dientes extraña los buenos tiempos del PRO.

Después de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses, Pablo Cabaleiro, popularmente conocido como "El Mago sin Dientes", apareció en la Casa Rosada con un pedido inusual: una reunión personal con el presidente Javier Milei.

La inesperada visita se produjo tras la contienda electoral del domingo, en la que la alianza entre el partido violeta y el PRO no logró imponerse, lo que dejó al mediático con un claro malestar y la necesidad de expresar su punto de vista directamente al mandatario.

Rodeado de periodistas en la entrada de Balcarce 50, Cabaleiro se mostró decidido en su propósito. Con una mezcla de urgencia y convicción, declaró: “Quiero que me escuche, quiero hablar”. En ese momento, dejó claro que su visita no era un simple capricho mediático, sino una genuina preocupación por el futuro del país. Con respecto a su postura política, el Mago sin Dientes afirmó: “Hoy por hoy lo que más quiero es que la Argentina salga adelante”, y reconoció que su voto en las recientes elecciones fue para La Libertad Avanza.

A lo largo de los años, "El Mago sin Dientes" se mantuvo como un afiliado fiel al partido fundado por Mauricio Macri, con asistencia perfecta en los búnkeres. Precisamente, esta lealtad fue lo que motivó su frustración, ya que sintió la ausencia del partido amarillo en la última contienda electoral. Su inquietud se hizo evidente cuando expresó: “Muchos me conocen públicamente, soy una persona que siempre estuvo en el búnker del PRO y este fin de semana el PRO no estaba, no lo veía”.

Esta desazón lo llevó a reflexionar sobre el presente político y a recordar un pasado que, para él, parece haber quedado atrás. Con un tono de nostalgia y desconcierto, el Mago sin Dientes se preguntó en voz alta: “¿Dónde está ese partido político que tuvo en un momento el Gobierno de la Ciudad, el Gobierno de la Provincia y la Nación?”.

Mientras el Mago sin Dientes hablaba con la prensa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salía de la Casa Rosada. La ex titular del PRO se retiraba tras la primera reunión de la mesa política nacional. Al verla, Cabaleiro intentó acercarse con la esperanza de que el vehículo detuviera su marcha, pero no fue así. El auto de la funcionaria continuó su camino por la calle Rivadavia, sin detenerse.