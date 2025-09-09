9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Caso $LIBRA: dos funcionarios pegaron el faltazo en la comisión investigadora de Diputados

La comisión volvió a reunirse este martes para recibir declaraciones testimoniales de testigos, entre ellas las del presidente de la Oficina Anticorrupción y la extitular de la Unidad de Tareas de Investigación, pero no se presentaron.

Por

La comisión del caso $LIBRA en Diputados volvió a reunirse.

X (@DiputadosAR)

El titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y la extitular de la Unidad de Tareas de Investigación y actual jefa de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, no asistieron a la reunión de este martes de la comisión investigadora sobre el caso $LIBRA en la Cámara de Diputados, en la que estaban citados como testigos para que presten declaración testimonial.

Diputados avanza en medio del escándalo de corrupción que salpica al Gobierno. 
Te puede interesar:

Diputados pidieron que la AGN audite contratos de la Andis y la Droguería Suizo Argentina

Cuando se intentó notificar formalmente a Melik, allegados al funcionario alegaron que estaba en una videollamada, por lo que se dejó la citación pegada en la puerta de su oficina. Los legisladores de la comisión remarcaron que la intención de interrogarlo es central, ya que encabeza el organismo que exculpó al presidente Javier Milei bajo el argumento de que los mensajes en redes sociales sobre $LIBRA habían sido emitidos desde su cuenta "personal".

En tal sentido, durante la reunión de este martes, la diputada nacional de Unión por la Patria Sabrina Selva explicó el motivo de las citaciones: "La Oficina Anticorrupción abrió una investigación días después del tuit de Milei. Decidió, con muy pocos argumentos, referirse exclusivamente a la actuación de Milei y Sergio Morales, exasesor de la CNV".

También cuestionó la decisión del organismo sobre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la comisión: "También tiene mucho para explicar en este caso. Hay sobradas pruebas que la involucrarían no sólo como anfitriona de las reuniones en las que participaron los gestores de la estafa $LIBRA, sino también como una de las sindicadas por Hayden Davis de haber recibido dinero para que Milei haga ese tuit".

La citación a Karina Milei, la creación de una subcomisión y la declaración de un exintegrante de la OA

En esta línea, los diputados acordaron citar a Karina Milei para el 23 o 30 de septiembre para que dé explicaciones sobre el escándalo. En caso de que no se presente, se buscará tomarle testimonio en la Casa Rosada, aunque podrá ofrecer un día para presentarse en la comisión, con la primera semana de octubre como plazo máximo.

En tanto, durante la reunión de este martes también avanzaron en la creación de una subcomisión integrada por algunos legisladores, que tendría acceso al expediente judicial sin levantar el secreto de sumario.

También declaró testimonialmente Luis Villanueva, quien formó parte de la Oficina Anticorrupción entre 2019 y 2023 y advirtió que "fue prematuro el cierre de la investigación". También marcó que "están dadas las pruebas de una negociación incompatible con la función pública" de Milei.

Karina y Javier Milei
El Presidente junto a Karina Milei.

El Presidente junto a Karina Milei.

El requerimiento a Javier Milei

Uno de los pasos más significativos de la comisión es el requerimiento formal enviado al presidente Milei, quien tiene un plazo de cinco días hábiles para responder (hasta el viernes 12 de septiembre), aunque hasta la fecha no respondió a solicitudes previas de la comisión.

El requerimiento al presidente Milei es exhaustivo y abarca varios puntos cruciales. Entre ellos, se solicita información sobre el "Origen del Contrato del Token $LIBRA", la "Omisión de Denuncia Penal" contra los involucrados en la estafa y las "Condiciones técnicas del proyecto".

Además, se le pide que aclare si posee billeteras virtuales, si firmó alguna "carta de intención" con los promotores de $LIBRA y detalles sobre las reuniones que mantuvo con Hayden Davis, Julián Peh o Mauricio Novelli en Tech Forum y en la Casa Rosada. La comisión también quiere que justifique sus declaraciones a medios internacionales, como Bloomberg, donde se refirió a $LIBRA como un proyecto de inversión para el país.

"Si no responde el Presidente, la comisión evaluará qué pasos a seguir conforme con la normativa de nuestro reglamento de funcionamiento interno y a las leyes que rigen en relación a la investidura que ejerce Javier Milei", advirtió el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Cámara de Diputados bonaerense se renovará el 10 de diciembre.

Así quedaron las bancas en Diputados y en el Senado en la Legislatura bonaerense

Maximiliano Ferraro es el titular de la comisión investigadora.

$LIBRA: la comisión investigadora convocó al presidente de la Oficina Anticorrupción y le envió preguntas a Javier Milei

play

Martín Menem cuestionó la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados: "Fue un encuentro informal"

Jorge Rial tomó la palabra en la Comisión de Libertad de Expresión.

Rial, en Diputados tras la censura del Gobierno: "Lejos de callarnos, mañana vamos a mostrar más investigaciones"

Comisión investigadora de la cripto estafa.

Comisión investigadora $LIBRA: podrá usar la fuerza pública para citar a funcionarios

axel kicillof, sobre las elecciones del domingo: fue un sacudon para milei

Axel Kicillof, sobre las elecciones del domingo: "Fue un sacudón para Milei"

Rating Cero

La conductra estrena la segunda tempora de LOL Argentina este viernes.

Susana Giménez confirmó que tendrá su biopic: "Ahora todo el mundo cuenta..."

Las plataformas de streaming﻿ pelean por atraer usuarios con diferentes propuestas.

El fútbol por streaming cambia para siempre: se podrán ver hasta cuatro partidos en simultáneo

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: Sé muy bien.

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: "Sé muy bien"

La humorista habló sobre su presente junto al Presidente.

Fátima Flórez reveló qué pasó con Javier Milei en Las Vegas: "El me dijo..."

play

El Mago sin Dientes fue hasta la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei, pero lo rebotaron en la puerta

Martín Demichelis y Evangelina Anderson se separaron tras 17 años.

Evangelina Anderson confirmó su presente romántico: "Estoy de vacaciones y..."

últimas noticias

Cronograma de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 10 de septiembre

Hace 5 minutos
Axel Kicillof, sobre las elecciones del domingo: Fue un sacudón para Milei

Axel Kicillof, sobre las elecciones del domingo: "Fue un sacudón para Milei"

Hace 14 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 10 de septiembre

Hace 18 minutos
La conductra estrena la segunda tempora de LOL Argentina este viernes.

Susana Giménez confirmó que tendrá su biopic: "Ahora todo el mundo cuenta..."

Hace 26 minutos
Las plataformas de streaming﻿ pelean por atraer usuarios con diferentes propuestas.

El fútbol por streaming cambia para siempre: se podrán ver hasta cuatro partidos en simultáneo

Hace 35 minutos