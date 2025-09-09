Acciones argentinas y bonos en dólares rebotan hasta 5% luego del desplome postelectoral Tras el derrumbe de la primera rueda tras la derrota del Gobierno en los comicios bonaerenses, los ADRs nacionales experimentan un repunte en Nueva York. Por







Tras el desplome del lunes, las acciones argentinas atraviesan un repunte.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street arrancan el martes con un leve repunte luego del lunes rojo con desplome de hasta 25% que se registró tras la derrota del Gobierno en las elecciones bonaerenses de este domingo.

Entre las principales subas de los ADRs se destaca Transportadora Gas del Sur (4,7%), Telecom Argentina (2,9%), YPF (2,1%) e IRSA S.A (2%). En tanto, solo opera con pérdidas Bioceres, tras un mal balance corporativo.

El repunte llega tras las fuertes caídas el lunes, que dejaron a las acciones en valores más bajos y habilitaron compras de oportunidad por parte de inversores que buscan posicionarse a precios "en descuento".

Por su parte, los bonos en dólares con una tendencia alcista, con aumentos de hasta 0,3% encabezados por el Global 2029, seguido del Bonar 2038.

Por su parte, los bonos en dólares con una tendencia alcista, con subas de hasta 2,4% encabezados por el Bonar 2029 y el Global 2035 (1,4%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan se aleja de los 1.100 puntos básicos en el que se ubicó tras la derrota electoral de La Libertad Avanza.