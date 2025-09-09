9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Acciones argentinas y bonos en dólares rebotan hasta 5% luego del desplome postelectoral

Tras el derrumbe de la primera rueda tras la derrota del Gobierno en los comicios bonaerenses, los ADRs nacionales experimentan un repunte en Nueva York.

Por
Tras el desplome del lunes

Tras el desplome del lunes, las acciones argentinas atraviesan un repunte.

Los pagos con tarjetas, NFC y QR ganan terreno y ya representan más del 30% de las validaciones diarias.
Te puede interesar:

Aumento del subte: cómo podés aprovechar los descuentos y las promociones con billeteras virtuales en septiembre 2025

Entre las principales subas de los ADRs se destaca Transportadora Gas del Sur (4,7%), Telecom Argentina (2,9%), YPF (2,1%) e IRSA S.A (2%). En tanto, solo opera con pérdidas Bioceres, tras un mal balance corporativo.

El repunte llega tras las fuertes caídas el lunes, que dejaron a las acciones en valores más bajos y habilitaron compras de oportunidad por parte de inversores que buscan posicionarse a precios "en descuento".

Por su parte, los bonos en dólares con una tendencia alcista, con aumentos de hasta 0,3% encabezados por el Global 2029, seguido del Bonar 2038.

Por su parte, los bonos en dólares con una tendencia alcista, con subas de hasta 2,4% encabezados por el Bonar 2029 y el Global 2035 (1,4%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan se aleja de los 1.100 puntos básicos en el que se ubicó tras la derrota electoral de La Libertad Avanza.

El lunes, el pánico se apoderó de las finanzas y el riesgo país escaló hasta los 1.100 puntos básicos, un nivel que no se vio en un periodo de casi un año. La reacción del mercado no dejó lugar a dudas: el resultado electoral fue peor de lo que se esperaba y reavivó los temores de una nueva crisis económica y de deuda, aunque ya este martes se vislumbra un repunte tras la agitación.

Noticias relacionadas

ARCA informó los valores actuales de la cuota del Monotributo

Cuándo se debe pagar la cuota del monotributo de ARCA en septiembre 2025

El dólar oficial sigue bajo alta presión mientras se acercan las elecciones nacionales de octubre.

El dólar, en tensa calma cerca del techo de la banda

Sube la presión sobre el dólar tras las elecciones bonaerenses y en la previa de los comicios de octubre.

Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras rozar el techo de la banda

Anses explicó quién es el grupo que este mes cobra más de $300.000.

ANSES: este grupo cobra más de $300.000 con el aumento y bono de septiembre 2025

Anses dio a conocer las fechas de cobro de la Compensación Económica en septiembre.

Con tu DNI: chequeá cuándo cobrás la Compensación Económica en septiembre 2025

Anses explicó de qué forma actualizar los datos para seguir cobrando la Tarjeta Alimentar.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo actualizar los datos para seguir cobrando la prestación

Rating Cero

Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Cande Vetrano rompió el silencio sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

Cande Vetrano habló por primera vez sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

La modelo reveló un nuevo look y las redes estallaron.

El look de Pampita que dio que hablar: un vestido súper ajustado que será tendencia en verano

De qué se trata este título de Netflix que protagoniza Nico Furtado.
play

Está en Netflix, es una película apasionante y la protagoniza Nico Furtado

María Pedraza protagonizará un thriller erótico neo-noir dirigido por Ben Cookson, donde dará vida a Bianca, mostrando cómo el cambio de look se conecta directamente con su próximo personaje.

La impresionante transformación de María Pedraza: irreconocible

Telaraña, una nueva película estadounidense que llegó a la popular plataforma de streaming, Netflix.
play

De qué se trata Telaraña, la película de suspenso y secuestros que sube en las tendencias de Netflix

últimas noticias

Los pagos con tarjetas, NFC y QR ganan terreno y ya representan más del 30% de las validaciones diarias.

Aumento del subte: cómo podés aprovechar los descuentos y las promociones con billeteras virtuales en septiembre 2025

Hace 15 minutos
Informron nuevos feriados en el mes en curso

Este feriado confirmado para septiembre 2025 afecta todas las rutinas y lo debés conocer: cuál es

Hace 18 minutos
Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Hace 20 minutos
ARCA informó los valores actuales de la cuota del Monotributo

Cuándo se debe pagar la cuota del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Hace 20 minutos
El dólar oficial sigue bajo alta presión mientras se acercan las elecciones nacionales de octubre.

El dólar, en tensa calma cerca del techo de la banda

Hace 36 minutos