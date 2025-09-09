Imputaron a un reconocido deportista argentino por el robo de casi 100 vacas Fue luego de una denuncia de un exsenador entrerriano y empresario. También está señalado su hermano y un cuidador de campo. Por







Imputaron a un reconocido deportista argentino por el robo de casi 100 vacas. Redes sociales

La Justicia de Gualeguay imputó al regatista argentino Julio Alsogaray por abigeato, ya que se encuentra sospechado de estar relacionado con el robo de 97 vacas del exsenador entrerriano Hugo Lesca. Además, un cuidador de campo también está señalado.

Según consignó el periodista entrerriano Norman Robson, la Fiscalía imputó a Alsogaray por el delito de "robo de ganado mayor, agravado por su número y por encontrarse en despoblado". La decisión se produjo tras una denuncia de Lesca, quien advirtió que las vacas no se encontraban en su campo y ahora la Justicia imputó al deportista, que participó de tres Juegos Olímpicos, luego de un allanamiento a una isla de su hermano en septiembre de 2024.

La investigación marca que participó del robo junto a un cuidador de campo llamado Juan Flores, quien se sospecha que concretó el hecho y después vendió los animales, que están valuados en más de $40 millones, al regatista. En tanto, la Brigada de Abigeato de la Fiscalía de Gualeguay advirtió que las vacas fueron trasladadas en el barco La Catalina, cuyo dueño es Alsogaray.

Julio Alsogaray Julio Alsogaray. Redes sociales En este marco, las autoridades marcaron que el hermano del deportista, Pedro Alsogaray, recibió las vacas y luego se puso a disposición del comisario Julio Arellano. Después, se realizó una recorrida de las hectáreas y se confirmó que 56 de los animales fueron hallados.

Según la investigación, la transferencia de los animales se desarrolló irregularmente ya que no se controló la compra.