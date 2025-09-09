Fátima Flórez reveló qué pasó con Javier Milei en Las Vegas: "El me dijo..." La mediática llegó a la Argentina y explicó cómo está su relación con el mandatario, después que faltó a sus shows.







La humorista habló sobre su presente junto al Presidente. Redes Sociales

La imitadora Fátima Flórez llegó a la Argentina proveniente de Las Vegas, donde se presentó en varios shows. Se difundió que Javier Milei viajaría para ver su espectáculo pero finalmente decidió cancelar el viaje: "El me dijo que cuente que iba a estar presente. Es admirador mío".

Ante las preguntas de la prensa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, reveló: "Me dijo que cuente que iba a estar presente. Es admirador mío, de mis shows y de mis personajes hace muchos años".

Y agregó: "Justo coincidimos en Las Vegas, él por sus reuniones de empresario y yo por mi show, por eso me iba a ir a ver, pero no se dio. Directamente no llegó a viajar a Las Vegas". En este sentido, aseguró "tengo buena onda con Javier".

Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/tkHhKHARxe — América TV (@AmericaTV) September 9, 2025 Además, respondió acerca de las elecciones en la provincia de Buenos Aires que arrojaron una contundente victoria del peronismo ante La Libertad Avanza. "Fueron muy recientes y yo acabo de llegar, viajé muchas horas", reflexionó.