Fátima Flórez reveló qué pasó con Javier Milei en Las Vegas: "El me dijo..."

La imitadora Fátima Flórez llegó a la Argentina proveniente de Las Vegas, donde se presentó en varios shows. Se difundió que Javier Milei viajaría para ver su espectáculo pero finalmente decidió cancelar el viaje: "El me dijo que cuente que iba a estar presente. Es admirador mío".
Ante las preguntas de la prensa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, reveló: "Me dijo que cuente que iba a estar presente. Es admirador mío, de mis shows y de mis personajes hace muchos años".
Y agregó: "Justo coincidimos en Las Vegas, él por sus reuniones de empresario y yo por mi show, por eso me iba a ir a ver, pero no se dio. Directamente no llegó a viajar a Las Vegas". En este sentido, aseguró "tengo buena onda con Javier".
Además, respondió acerca de las elecciones en la provincia de Buenos Aires que arrojaron una contundente victoria del peronismo ante La Libertad Avanza. "Fueron muy recientes y yo acabo de llegar, viajé muchas horas", reflexionó.
Fátima Flórez premiada con el "Fátima day"
La alcaldesa de Nevada le otorgó un premio a la humorista, tras su presentación en el teatro de Las Vegas: "Me dieron un cuadro allá, proclamaron el 5 de septiembre el día de Fátima Flórez, me lo dio la alcaldesa de Nevada, de Las Vegas", destacó la mediática mientras mostraba su galardón.