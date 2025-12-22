22 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Hay alerta amarilla en 16 provincias por fuertes tormentas: cuándo regresan las lluvias a Buenos Aires

Mientras se acercan los festejos de Nochebuena y Navidad y empieza la duda sobre si armar la mesa adentro o afuera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos en varias zonas para este lunes, con actividad eléctrica y abundante caída de agua.

Por
Hay alerta amarilla y naranja por tormentas en el centro y noreste del país.

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas en el centro y noreste del país.

Se acercan los festejos de Nochebuena y Navidad y las miradas se fijan en las comunicaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Por lo pronto, para el inicio de la semana, el organismo emitió alerta amarilla y naranja por tormentas en dieciséis provincias para este lunes, luego de un fin de semana con clima variado que incluyó lluvias y jornadas de sol propias de la temporada veraniega.

Se espera que las temperaturas superen los 30 grados
Te puede interesar:

Cómo estará el clima en Nochebuena en Buenos Aires: ¿se viene la lluvia o va la mesa afuera?

El SMN advirtió sobre tormentas, con aviso amarillo para el oeste de la provincia de Buenos Aires, norte de La Pampa, la totalidad del territorio de San Luis, centro y norte de Mendoza, sur de San Juan y La Rioja y centro y sur de Córdoba.

Al mismo tiempo, hay otro foco en el noreste argentino, con alerta amarilla para el centro y norte de Entre Ríos y Santa Fe, este de Santiago del Estero, Salta y Jujuy, oeste de Chaco y sur de Misiones. También hay aviso naranja en Corrientes, Formosa y centro y sur de Chaco.

clima alertas smn servicio meteorológico nacional 22 diciembre 2025
El SMN anticipa tormentas para este lunes en varias partes del país.

El SMN anticipa tormentas para este lunes en varias partes del país.

Además, el organismo emitió alerta amarilla por vientos para el sur de Chubut y el noroeste de Santa Cruz, con fuertes corrientes del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Calor y lluvias en la semana de Navidad: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa una semana de calor y humedad para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con tormentas pronosticadas para la madrugada del martes y una nubosidad que no retrocederá. Este lunes, el organismo prevé una temperatura mínima de 22° y una máxima de 29°, con vientos fuertes del sudoeste.

Para Nochebuena, la temperatura anunciada oscilará entre 26° y 33°, con un descenso para el jueves de Navidad: 21° y 29°. En ambos casos, sin precipitaciones.

clima pronostico smn servicio meteorológico nacional 22 diciembre 2025
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la semana de Navidad en el AMBA.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la semana de Navidad en el AMBA.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se recomienda permanecer en lugares cerrados y evitar las actividad al aire libre.

Alerta meteorológica amarilla por fuertes tormentas en más de 10 provincias: cuáles son las advertencias

Muchas personas asocian la llegada del solsticio con nuevos comienzos y balances personales.

El día más largo del año en Argentina: ¿cuándo es y a qué hora empieza el verano?

Cómo estará el clima en el AMBA en Nochebuena y Navidad.

¿Fuerte tormenta en Nochebuena y Navidad? Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

Se espera que la inestabilidad se mantenga durante el fin de semana. 

Mal clima en Buenos Aires: rige una alerta por tormentas y granizo

El centro y sur de la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta meteorológica.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas en Buenos Aires: cuáles son las localidades afectadas

El avance de un frente frío generará lluvias y tormentas. 

Inminente arribo de un nuevo frente frío que traerá lluvias y tormentas en Buenos Aires

Rating Cero

Ed Sheeran dejó el cigarrillo y bajó 14 kilos

La impresionante transformación de Ed Sheeran: bajó 14 kilos y dejó de fumar y tomar cerveza

La historia se sitúa en un futuro cercano y transcurre dentro de un edificio que se hunde tras una inundación extrema.
play

Esta película coreana sobre un desastre natural único está siendo de lo más visto de Netflix: cómo se llama

Ale Sergi y Juliana Gattas se toman un receso.

Miranda! anunció que no hará shows en vivo en 2026: "Vamos a descansar de los escenarios"

Daniela Celis y Thiago Medina.

"Nos vamos a querer toda la vida": Thiago Medina y Daniela Celis aclararon qué sucedió con su relación amorosa

Julieta Rossi y Agustín Monzón.
play

El nieto de Carlos Monzón y la ex de Fernando Báez Sosa oficializaron su noviazgo ante miles de personas

James Ransone tenía 46 años.

Conmoción en Hollywood: se suicidó el actor James Ransone, estrella de la serie The Wire

últimas noticias

¿Qué le depara a cada signo del zodíaco este lunes 22 de diciembre?

Horóscopo del Niño Prodigio: qué le depara a cada signo del zodíaco este lunes 22 de diciembre

Hace 5 minutos
Feroz temporal en Corrientes: cayeron más de 100mm de agua y se inundaron distintos puntos de la ciudad

Feroz temporal en Corrientes: cayeron más de 100mm de agua y se inundaron distintos puntos de la ciudad

Hace 13 minutos
Anses explicó quiénes cobran $2.351.141 en enero. 

ANSES deposita $2.351.141 en enero 2026: quiénes pueden acceder

Hace 31 minutos
Se espera que las temperaturas superen los 30 grados

Cómo estará el clima en Nochebuena en Buenos Aires: ¿se viene la lluvia o va la mesa afuera?

Hace 34 minutos
Entre julio de 1976 y agosto de 1977 causó terror en NY

Aterrorizó en Nueva York, era sospechoso de varios crímenes y cayó por una multa de tránsito

Hace 39 minutos