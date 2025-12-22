Hay alerta amarilla en 16 provincias por fuertes tormentas: cuándo regresan las lluvias a Buenos Aires Mientras se acercan los festejos de Nochebuena y Navidad y empieza la duda sobre si armar la mesa adentro o afuera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos en varias zonas para este lunes, con actividad eléctrica y abundante caída de agua. Por + Seguir en







Hay alerta amarilla y naranja por tormentas en el centro y noreste del país.

Se acercan los festejos de Nochebuena y Navidad y las miradas se fijan en las comunicaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Por lo pronto, para el inicio de la semana, el organismo emitió alerta amarilla y naranja por tormentas en dieciséis provincias para este lunes, luego de un fin de semana con clima variado que incluyó lluvias y jornadas de sol propias de la temporada veraniega.

El SMN advirtió sobre tormentas, con aviso amarillo para el oeste de la provincia de Buenos Aires, norte de La Pampa, la totalidad del territorio de San Luis, centro y norte de Mendoza, sur de San Juan y La Rioja y centro y sur de Córdoba.

Al mismo tiempo, hay otro foco en el noreste argentino, con alerta amarilla para el centro y norte de Entre Ríos y Santa Fe, este de Santiago del Estero, Salta y Jujuy, oeste de Chaco y sur de Misiones. También hay aviso naranja en Corrientes, Formosa y centro y sur de Chaco.

clima alertas smn servicio meteorológico nacional 22 diciembre 2025 El SMN anticipa tormentas para este lunes en varias partes del país. SMN Además, el organismo emitió alerta amarilla por vientos para el sur de Chubut y el noroeste de Santa Cruz, con fuertes corrientes del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Calor y lluvias en la semana de Navidad: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires El SMN anticipa una semana de calor y humedad para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con tormentas pronosticadas para la madrugada del martes y una nubosidad que no retrocederá. Este lunes, el organismo prevé una temperatura mínima de 22° y una máxima de 29°, con vientos fuertes del sudoeste.

Para Nochebuena, la temperatura anunciada oscilará entre 26° y 33°, con un descenso para el jueves de Navidad: 21° y 29°. En ambos casos, sin precipitaciones. clima pronostico smn servicio meteorológico nacional 22 diciembre 2025 El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la semana de Navidad en el AMBA. SMN