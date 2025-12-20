20 de diciembre de 2025 Inicio
¿Fuerte tormenta en Nochebuena y Navidad? Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

Cada vez falta menos para las fiestas, por eso el SMN compartió el pronóstico extendido donde prevén cómo estará el tiempo durante los próximos días.

Cómo estará el clima en el AMBA en Nochebuena y Navidad.

En época de fiestas existe una tradición en algunas familias, cenar en Nochebuena dentro de casa o afuera en el patio, tradición que depende del clima y cómo estará el tiempo antes de la llegada de Papá Noel. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó la tendencia en su pronóstico extendido.

Se espera que la inestabilidad se mantenga durante el fin de semana. 
El SMN compartió el pronóstico extendido para la semana de Navidad y Nochebuena, donde se prevé que el miércoles 24 la máxima será de 33° y la mínima de 22°; el cielo estará despejado por la mañana y algo nublado durante la tarde/noche, por el momento no se esperan lluvias ni chaparrones.

CABA pronóstico Navidad 20-12-25
Captura del SMN.

En el caso del jueves 25 de diciembre, el día comenzará nublado, pero con el correr de las horas comenzará a despejarse durante la tarde/noche, la máxima será de 30° y la mínima de 20°. Por el momento, las condiciones meteorológicas son estables, sin lluvias ni chaparrones a la vista.

Cena de Nochebuena y almuerzo de Navidad: ¿Mesa adentro o mesa afuera?

Según lo previsto por Meteored, durante la noche del 24 de diciembre para "la hora del brindis, la temperatura estará en torno de los 26 °C, con cielo despejado y vientos leves de direcciones variables", por lo que comer afuera es una opción para poder aprovechar el viento fresco y la temperatura no tan extrema.

En el caso del jueves 25 de diciembre, las condiciones meteorológicas se mantendrán, desde Meteored detallaron que "se espera un leve ascenso térmico, arrancando la mañana con 27 a 28 °C, cielo despejado, máximas de 33 a 34 °C, aunque con mayor cantidad de nubes y -por el momento- sin chances de lluvias".

mesa navidad

Recomendaciones del SMN ante alertas por calor extremo

  • Aumentar el consumo de agua, sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas) y prestar atención a bebés, niños y niñas y a personas mayores.
  • Usar ropas holgadas, ligeras y de colores claros, sombreros, anteojos oscuros.
  • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados

