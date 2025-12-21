21 de diciembre de 2025 Inicio
Alerta meteorológica amarilla por fuertes tormentas en más de 10 provincias: cuáles son las advertencias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente sobre todo en el norte del país.

Se recomienda permanecer en lugares cerrados y evitar las actividad al aire libre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla y naranja de fuertes tormentas para este domingo 21 de diciembre para 15 provincias, sobre todo en el norte del país.

Según detalló el organismo el mal clima reportaron que las jurisdicciones más afectadas serán el noreste de Jujuy, el este de Salta, Tucumán, norte de Córdoba, el sur de Misiones, Formosa, Tucumán, el este de Catamarca, La Rioja, el norte de San Luis, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Santa Cruz.

Para ello emitieron una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar complicaciones en la población y así no tener que lamentar víctimas fatales.

Alerta naranja por fuertes tormentas 5 provincias

La primera advertencia y más fuerte del SMN abarca a las provincias de Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, el centro de Salta y norte de Santa Fe.

Ese nivel implicaría el riesgo de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. “Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, advirtieron.

Entre las recomendaciones principales a la población es permanecer en lugares cerrados y cancelar cualquier tipo de actividad al aire libre. También señalaron estar atentos a las indicaciones de las autoridades locales, en caso de que la situación se agravara.

Alertas domingo 21 diciembre

Alerta amarilla por fuertes tormentas en 10 provincias

En el norte de Córdoba, el sur de Misiones, Formosa, Tucumán, el noreste de Jujuy, el este de Salta, el este de Catamarca, La Rioja, el norte de San Luis y el este de Corrientes están bajo alerta amarilla por tormentas.

Si bien este nivel señala la presencia de tormentas de menor intensidad, pueden generar inconvenientes en la circulación y la vida cotidiana, según advierte el SMN.

De esta manera, se recomienda permanecer en construcciones cerradas y a evitar salir, salvo que sea estrictamente necesario. Entre las medidas para reducir riesgos, se destaca la importancia de alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

En este sentido, subrayaron la necesidad de retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y de cerrar puertas y ventanas. También piden mantener distancia de árboles, postes de luz o estructuras susceptibles de caer durante tormentas intensas.

En caso de ingreso de agua al domicilio, se indica que es fundamental desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico. Se recomienda preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, así como cargar los celulares previamente o disponer de baterías portátiles.

La advertencia por tormentas también abarca a la provincia de Santa Cruz enfrentará una alerta por vientos fuertes con ráfagas que pueden dificultar la visibilidad y generar riesgos en rutas y caminos del sur argentino.

