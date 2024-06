Cómo es la tradición de Dinamarca de tirarle canela a quienes no se casaron a los 25 años

No casarse en ciertos países puede ser considerado algo extraño, sin embargo, lo más llamativo es que a las personas que siguen solteras se las "castigue" por no contraer matrimonio. En Dinamarca, por ejemplo, realizan un ritual con canela -el cual ya es considerado una tradición- cuando una persona celebra su natalicio número 25 y aún no se ha casado. Sin embargo, el ritual puede ser peor años más tarde si conservan el mismo estado civil.