De qué se trata la tradición del Yagé, el ritual colombiano de origen indígena

“La primera vez que tomé yagé tenía muchos nervios, incluso casi me arrepiento de hacerlo, pero fui con mi pareja y él me ayudó en todo el proceso. El sabor del yagé es al principio dulce y luego amargo. Al inicio me sentí bien, pero antes de tomar me advirtieron que iba a vomitar y que tenía que tratar de contener la medicina en el cuerpo lo más que pudiera. Estaba en una casa grande dentro de una hacienda, en Samacá, entonces me senté en un sofá y me quedé viendo una vela. Allí perdí la noción del tiempo y empezaron el mareo y las visiones. Al cerrar los ojos veía varias figuras geométricas y, de repente, vi cómo se abrieron las puertas de un palacio gigante con muchas escaleras de todos los colores”, así explica Érika, una joven publicista de 27 años, el día que tuvo su primer encuentro con esta bebida ancestral preparada con la planta amazónica ayahuasca.