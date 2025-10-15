15 de octubre de 2025 Inicio
Cómo es la nueva forma de pago electrónico que tienen las multas en una ciudad de Córdoba

La iniciativa tiene como objetivo agilizar y modernizar la gestión de infracciones vehiculares, ofreciendo a los contribuyentes la posibilidad de pagarlas de manera electrónica y obtener el libre de deuda.

Cómo es la nueva forma de pago electrónico que tienen las multas en una ciudad de Córdoba
La Municipalidad de Villa María, mediante su Secretaría de Economía, Transformación Digital y Desarrollo Productivo, implementa un cambio relevante en la gestión de las infracciones vehiculares. Conforme a lo dispuesto por la Ley Provincial N° 10.618 de Simplificación y Modernización y el Decreto N° 1280/2014, la notificación de estas infracciones se realiza a través de la plataforma Ciudadano Digital (CIDI) de la provincia de Córdoba. Este avance representa un paso hacia una administración municipal más digitalizada y eficiente.

Con la nueva Ley de Tránsito se introdujeron modificaciones en la licencia de conducir
El objetivo de esta modernización consiste en agilizar de manera significativa la gestión de las infracciones vehiculares, reemplazando el proceso tradicional en papel por un formato completamente electrónico. Al centralizar las notificaciones en la cuenta personal de CIDI del contribuyente, se garantiza una comunicación más rápida y directa. La digitalización incrementa la eficiencia y permite a los ciudadanos consultar sus multas de forma inmediata desde cualquier lugar.

Entre los principales beneficios de la plataforma se encuentra la posibilidad de que los contribuyentes abonen sus infracciones de manera electrónica. Una vez realizado el pago, el sistema permite obtener rápidamente el libre de deuda vehicular, documento necesario para realizar trámites obligatorios como la renovación del carnet de conducir y la aprobación de la Inspección Técnica Vehicular (ITV), simplificando así los procedimientos para los conductores de Villa María.

Así podés recibir una notificación y pagar las multas de Villa María de forma electrónica

La Municipalidad de Villa María, en su proceso de Transformación Digital, moderniza la gestión de infracciones vehiculares, alineándose con la Ley Provincial N° 10.618 de Simplificación. Recibir la notificación de una multa y proceder a su pago se realiza principalmente a través de la plataforma Ciudadano Digital (CIDI) de la provincia de Córdoba, agilizando notablemente el proceso para todos los contribuyentes.

El primer paso para utilizar este sistema consiste en contar con una cuenta activa y registrada en la plataforma CIDI. Esta herramienta funciona como domicilio electrónico oficial del ciudadano ante el Estado provincial y los municipios adheridos, como Villa María. Es fundamental que el vecino configure su cuenta de CIDI, ya que la notificación de cualquier infracción vehicular llega de manera oficial y con plena validez legal a través de este canal.

Cuando se labra una infracción en Villa María, la notificación formal se envía directamente al centro de notificaciones de la cuenta personal del contribuyente en CIDI. Además de la notificación en la plataforma, la Municipalidad suele enviar un correo electrónico de cortesía a la dirección registrada en la cuenta, alertando sobre la nueva comunicación. Esto permite al vecino conocer la multa de manera rápida y segura, sin depender del correo postal tradicional.

radares
Las multas se reciben en formato papel, pero también se pueden ver de manera online

Las multas se reciben en formato papel, pero también se pueden ver de manera online

Para consultar los detalles de la infracción, el contribuyente debe ingresar a su cuenta de CIDI. Desde allí, puede acceder a los servicios municipales o a los portales de gestión de infracciones vinculados a la plataforma. Normalmente, solo se requiere introducir el dominio del vehículo para visualizar todas las infracciones pendientes registradas a su nombre.

El sistema no solo notifica, sino que también facilita la gestión completa del pago de forma electrónica. Al visualizar la multa, la plataforma permite generar la boleta o acceder a los medios de pago online disponibles, incluyendo tarjetas de débito o crédito, billeteras virtuales y otros sistemas de pago electrónico, eliminando la necesidad de trámites presenciales.

Un beneficio adicional de esta digitalización consiste en acceder a descuentos por pago voluntario, ofreciendo una ventaja económica para quienes regularizan su situación de manera rápida y proactiva. Además, el sistema electrónico agiliza la obtención del libre de deuda vehicular, documento indispensable para realizar trámites como la renovación del carnet de conducir y la Inspección Técnica Vehicular (ITV).

En conclusión, el proceso de pago de multas en Villa María se transforma en un trámite ágil y cómodo, totalmente digital a través de CIDI. Esta plataforma garantiza la recepción inmediata de las notificaciones y proporciona todas las herramientas necesarias para consultar, pagar y obtener el libre de deuda, simplificando la gestión administrativa de los conductores del municipio.

