Casi 3 millones de pesos: cuál es el monto de las multas de tránsito en Córdoba

La Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito de Córdoba oficializó un nuevo y considerable incremento en el valor de las multas aplicadas por la Policía Caminera . La medida se formalizó mediante la Resolución 52, publicada este martes en el Boletín Oficial de la provincia. Con esta disposición, el Gobierno provincial busca actualizar los montos de las sanciones para adecuarlos al contexto económico actual, lo que impacta de manera directa en el bolsillo de los conductores que infringen las normas de tránsito.

El nuevo aumento representa una suba acumulada del 11,37% en el valor de las multas durante el último bimestre. Esta actualización abarca todas las categorías de infracciones, desde las leves hasta las muy graves. Al estar vinculadas a la Unidad Económica de Sanción (UES), un indicador que se ajusta periódicamente, las penalidades continúan encareciéndose de manera constante para quienes cometen faltas en rutas y calles de Córdoba.

Como resultado de la resolución, las multas por infracciones graves alcanzaron un valor máximo histórico. Con la nueva tarifa, conducir bajo los efectos del alcohol, negarse a realizar el control correspondiente o adulterar documentación del vehículo o del conductor puede implicar sanciones de hasta $2.976.000. Este monto busca actuar como un fuerte elemento disuasorio frente a las conductas de mayor riesgo, reforzando la seguridad vial en la provincia a través de medidas económicas más severas.

El valor de las multas de tránsito en la provincia de Córdoba se mantiene en constante actualización, impulsado principalmente por el incremento del precio de los combustibles. La Ley Provincial de Tránsito N° 8560 establece que el monto de las sanciones se calcula en Unidades Fijas (UF), donde cada una equivale al precio de venta al público del litro de nafta súper de YPF en la provincia. De esta manera, cada vez que aumenta el combustible, los costos de las multas se ajustan automáticamente, lo que refleja una política de endurecimiento progresivo de las penalidades.

A partir de la última actualización oficial, el valor de la Unidad Fija se elevó considerablemente, determinando los nuevos rangos de precios para todas las infracciones fiscalizadas por la Policía Caminera. Este sistema busca garantizar que las multas conserven su poder disuasorio frente a la inflación. En septiembre de 2025, el valor de la UF se ubicaba en $1.441, un monto que se utiliza como referencia para calcular el costo de cada infracción en la provincia.

Las infracciones leves representan la categoría más baja en términos de costo, aunque son las más frecuentes en las rutas y ciudades. Estas sanciones se penalizan con un rango de 20 a 100 UF, lo que equivale aproximadamente a entre $28.820 y $144.100. Conductas como conducir fumando, no portar el registro o no presentar comprobantes básicos suelen incluirse en esta categoría, que además implica una pérdida menor de puntos en la licencia de conducir.

multas-de-transito.jpg La iniciativa también representa un paso hacia una ciudad más digitalizada y conectada, donde los trámites puedan resolverse de forma simple y desde cualquier lugar.

En el caso de las infracciones graves, los montos aumentan considerablemente y se ubican entre 100 y 200 UF, lo que equivale a entre $144.100 y $288.200. Entre los ejemplos más comunes se encuentran circular sin luces bajas, no usar el cinturón de seguridad o manipular el teléfono celular al volante. Estas faltas conllevan una quita de entre 2 y 5 puntos en el carnet, reflejando su mayor nivel de riesgo.

Las infracciones muy graves escalan los valores a un nivel más alto, con penalidades que van de 200 a 400 UF. El costo máximo de una multa en esta categoría puede alcanzar los $576.000. En este grupo se encuentran faltas consideradas altamente peligrosas, como cruzar semáforos en rojo, conducir a contramano o superar ampliamente los límites de velocidad, conductas que generan la pérdida de entre 5 y 20 puntos en la licencia.

Licencia-conducir-carnet.jpg

El rango más elevado corresponde a las infracciones máximas, que son las de mayor gravedad y peligro para la seguridad vial. Estas sanciones se fijan entre 1.200 y 2.000 UF, lo que actualmente equivale a un máximo de $2.882.000. En esta categoría se incluyen casos de alcoholemia positiva en niveles altos, la destrucción de infraestructura vial o la adulteración de documentos y licencias. Además de la sanción económica, estas faltas implican la inhabilitación para conducir y pueden derivar en causas judiciales.

Para mitigar el impacto de estos valores, el Gobierno provincial ofrece la posibilidad de pago voluntario con un descuento de hasta el 50% si la multa se abona dentro de los 10 días posteriores a la infracción. Sin embargo, más allá del beneficio económico, todas las sanciones incluyen la pérdida de puntos en la licencia y, en los casos más graves, la inhabilitación para conducir durante un período determinado por la Justicia de Faltas, reforzando el compromiso con la seguridad vial en Córdoba.