Qué pasa si se vence la licencia de conducir: hasta cuándo podés renovarla sin multas

Surge la inquietud sobre las consecuencias que trae consigo manejar con la licencia vencida y cuáles son los márgenes disponibles para regularizar la situación.

Con la nueva Ley de Tránsito se introdujeron modificaciones en la licencia de conducir

Con la nueva Ley de Tránsito se introdujeron modificaciones en la licencia de conducir

La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes para quienes circulan a diario en vehículos. Su vigencia no solo garantiza la legalidad al manejar, sino también la tranquilidad de evitar posibles inconvenientes frente a un control vial.

Sin embargo, puede suceder que la fecha de vencimiento llegue sin que el conductor lo advierta, generando dudas sobre qué hacer a continuación. La posibilidad de renovarla dentro de ciertos plazos y bajo determinadas condiciones se convierte entonces en un aspecto clave.

Cómo es la renovación de la licencia de conducir

Según el portal oficial argentina.gob.ar, las personas que renuevan su licencia de conducir no necesitan repetir el Curso Nacional de Educación Vial, aunque ciertos municipios podrían exigir evaluaciones complementarias. Si la licencia se pierde, se deteriora o cambian los datos, es necesario tramitar un duplicado para mantenerla vigente.

La vigencia del registro depende de la edad del conductor y del tipo de licencia:

Particulares (categorías A, B, G):

  • 16–39 años: 10 años

  • 40–49 años: 6 años

  • 50–69 años: 4 años

  • 70 años o más: renovación cada 2 años

Profesionales (categorías C, D, E):

  • General: 5 años

  • Mayores de 70 años: 2 años, con controles adicionales

Además, la licencia digital disponible en la app Mi Argentina tiene validez legal, incorpora un diseño actualizado, ofrece mayor seguridad y cuenta con un código QR que permite verificar la información incluso sin conexión a internet.

