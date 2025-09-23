23 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Plan de pagos para las multas de tránsito: cómo funciona la nueva medida

La provincia habilitó un plan especial con cuotas sin interés. El trámite se realiza online y tiene un plazo de adhesión limitado.

Por
El sistema funciona de manera digital y está disponible para cualquier ciudadano que registre infracciones en territorio bonaerense.

El sistema funciona de manera digital y está disponible para cualquier ciudadano que registre infracciones en territorio bonaerense.

Redes sociales

El gobierno bonaerense lanzó un plan especial que permite a los conductores regularizar sus infracciones de tránsito mediante un esquema de cuotas accesibles. La propuesta busca dar alivio económico a quienes mantienen deudas activas y, al mismo tiempo, incentivar la cancelación de obligaciones pendientes. Con esta medida, los automovilistas tendrán la posibilidad de distribuir el monto de sus sanciones en plazos más cómodos, evitando un desembolso total de una sola vez.

La repetición de la entrada en el espejo puede transmitir confusión y alterar la percepción del espacio.
Te puede interesar:

Por qué no hay que poner un espejo frente a la entrada principal de la casa

Esta iniciativa forma parte de un conjunto de resoluciones vinculadas al transporte y a la seguridad vial. La referencia para calcular los montos se basa en las Unidades Fijas (UF), cuyo valor se ajusta bimestralmente de acuerdo con el precio de la nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino.

La implementación del plan quedó oficializada a través de la Resolución 69/20, con vigencia desde enero de 2021. Desde entonces, quienes cometen infracciones cuentan con la posibilidad de sumarse a esta modalidad dentro de un período limitado, con cuotas fijas y sin interés. El sistema funciona de manera digital y está disponible para cualquier ciudadano que registre infracciones en territorio bonaerense.

Multas de tránsito Provincia de Buenos Aires

Cómo funciona el plan de pagos para las multas en Buenos Aires

El esquema de financiación estará disponible por un lapso de 90 días para todos los conductores que deseen adherirse. El beneficio contempla la cancelación de deudas en 6 o 12 cuotas sin recargo, tomando como base el valor vigente de la Unidad Fija al momento de la adhesión. Para acceder, el usuario debe ingresar en el sitio oficial de infracciones de la provincia (https://infraccionesba.gba.gob.ar/), donde podrá consultar las causas y elegir incorporarlas al plan.

El procedimiento es completamente online, por lo que primero se debe autenticar la identidad en el portal, luego ingresar a la solapa “mis planes de pago” y seleccionar el dominio junto con las infracciones a regularizar. Una vez elegida la cantidad de cuotas, el sistema genera automáticamente el plan, con vencimientos pautados para el día 10 de cada mes o el día hábil inmediato posterior.

multa buenos aires

Este mecanismo busca ofrecer previsibilidad y orden a los contribuyentes, garantizando que el importe de cada cuota se mantenga estable durante todo el período de financiación. La referencia legal de este esquema se apoya en la Ley 13.927 y el Decreto Reglamentario 532/09, que establecen cómo se determina y actualiza el valor de la Unidad Fija en la provincia de Buenos Aires.

Noticias relacionadas

Dónde no se debe enchufar el celular.

El lugar en el que no debés enchufar el celular: es muy peligroso

Dato alarmante: el 68% de los padres no paga la cuota alimentaria

Dato alarmante: el 68% de los padres no paga la cuota alimentaria

Quini 6 sortea más de $6.200 millones el 24 de septiembre.

Imperdible: Quini 6 sortea un pozo récord de más de $6.200 millones

Las cinco tradiciones únicas para hacer un velorio en todo el mundo.

Escalofríante: lo dieron por muerto, pero apareció en su propio funeral y generó conmoción

play

Así fue el choque múltiple en General Paz y Libertador

También resulta clave la dimensión moral y la búsqueda de propósito.

Qué define a un ser humano según la inteligencia artificial

Rating Cero

Matías Ale logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo.

Matías Alé logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo: qué había pasado

La composición aromática que usa resume a la perfección su esencia.

Este es el perfume favorito de Shakira: se supo el secreto

La N roja lo volvió a hacer al lanzar una película turca que ya está causando furor en todo el mundo.
play

De hacer un viaje con tu novio de años a ser de la realeza turca con nuevos pretendientes: el estreno furor de Netflix

Basada en una serie francesa, la versión surcoreana de La Reina Mantis ofrece una versión más oscura.
play

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es un thriller policial para verlo todo junto

Mauro Icardi abandonará Galatasaray para regresar a Argentina.
play

Mauro Icardi vuelve a Argentina: dejará Galatasaray en medio de la temporada

Así se vistió la artista para un prestigioso festival.

El look total black de Lali: un vestido corto con breteles finos y encaje

últimas noticias

Matías Ale logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo.

Matías Alé logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo: qué había pasado

Hace 11 minutos
La composición aromática que usa resume a la perfección su esencia.

Este es el perfume favorito de Shakira: se supo el secreto

Hace 11 minutos
play
La N roja lo volvió a hacer al lanzar una película turca que ya está causando furor en todo el mundo.

De hacer un viaje con tu novio de años a ser de la realeza turca con nuevos pretendientes: el estreno furor de Netflix

Hace 12 minutos

Ni por incendios ni por ahorro de energía: por qué se recomienda apagar el WiFi de noche

Hace 12 minutos
play
Basada en una serie francesa, la versión surcoreana de La Reina Mantis ofrece una versión más oscura.

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es un thriller policial para verlo todo junto

Hace 13 minutos