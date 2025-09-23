Plan de pagos para las multas de tránsito: cómo funciona la nueva medida La provincia habilitó un plan especial con cuotas sin interés. El trámite se realiza online y tiene un plazo de adhesión limitado. Por







El gobierno bonaerense lanzó un plan especial que permite a los conductores regularizar sus infracciones de tránsito mediante un esquema de cuotas accesibles. La propuesta busca dar alivio económico a quienes mantienen deudas activas y, al mismo tiempo, incentivar la cancelación de obligaciones pendientes. Con esta medida, los automovilistas tendrán la posibilidad de distribuir el monto de sus sanciones en plazos más cómodos, evitando un desembolso total de una sola vez.

Esta iniciativa forma parte de un conjunto de resoluciones vinculadas al transporte y a la seguridad vial. La referencia para calcular los montos se basa en las Unidades Fijas (UF), cuyo valor se ajusta bimestralmente de acuerdo con el precio de la nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino.

La implementación del plan quedó oficializada a través de la Resolución 69/20, con vigencia desde enero de 2021. Desde entonces, quienes cometen infracciones cuentan con la posibilidad de sumarse a esta modalidad dentro de un período limitado, con cuotas fijas y sin interés. El sistema funciona de manera digital y está disponible para cualquier ciudadano que registre infracciones en territorio bonaerense.

Cómo funciona el plan de pagos para las multas en Buenos Aires El esquema de financiación estará disponible por un lapso de 90 días para todos los conductores que deseen adherirse. El beneficio contempla la cancelación de deudas en 6 o 12 cuotas sin recargo, tomando como base el valor vigente de la Unidad Fija al momento de la adhesión. Para acceder, el usuario debe ingresar en el sitio oficial de infracciones de la provincia (https://infraccionesba.gba.gob.ar/), donde podrá consultar las causas y elegir incorporarlas al plan.