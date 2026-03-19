19 de marzo de 2026 Inicio
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Confirmado: estos son los autos que no deberán pagar la VTV en abril 2026

Existen beneficios para ciertos conductores según su situación. Conocer las condiciones permite evitar gastos innecesarios.

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Cada jurisdicción establece sus propios plazos

Cada jurisdicción establece sus propios plazos, requisitos y excepciones.

  • Algunos conductores y vehículos pueden acceder a la exención del pago de la VTV según la jurisdicción.
  • En CABA y Provincia de Buenos Aires existen criterios distintos sobre antigüedad y obligatoriedad del control.
  • Jubilados, personas con discapacidad y ciertos vehículos específicos están contemplados dentro de los beneficios.
  • Las tarifas de la verificación varían según el tipo de vehículo y el distrito en 2026.

Mantener el vehículo en condiciones adecuadas es una exigencia legal en Argentina, y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) es el procedimiento encargado de garantizarlo. Pese a eso, existen casos en los que determinados conductores o unidades quedan exceptuados del pago, aunque igualmente deben cumplir con la revisión.

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Las normas que regulan este control no son iguales en todo el país, ya que cada jurisdicción establece sus propios plazos, requisitos y excepciones. Por eso, es importante conocer qué condiciones aplican en cada distrito para evitar infracciones y organizar el trámite correctamente. Dentro de este esquema, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires se contemplan situaciones específicas que permiten acceder a beneficios, lo que impacta directamente en el costo del proceso.

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Qué autos están exentos de pagar la VTV en abril 2026

En la Ciudad de Buenos Aires, los vehículos particulares deben realizar la VTV cuando superan los tres años de antigüedad o alcanzan más de 60.000 kilómetros recorridos. En el caso de los autos nuevos, la primera inspección tiene una validez de hasta tres años, siempre que no excedan los 80.000 kilómetros.

Dentro de esta jurisdicción, existen grupos que no deben abonar la tarifa, aunque sí están obligados a realizar el control técnico. Entre ellos se encuentran jubilados, pensionados y personas mayores de 65 años con ingresos equivalentes al haber mínimo, siempre que el vehículo esté exento del impuesto de radicación. También están contempladas las personas con discapacidad, sin importar si el auto cuenta con adaptaciones. En caso de tener más de un vehículo, el beneficio alcanza solo a uno.

En la Provincia de Buenos Aires, la obligación de realizar la verificación comienza a partir de los dos años de antigüedad del vehículo. Aun así, hay excepciones en cuanto al pago. Están incluidos los vehículos de bomberos, los titulares del Certificado Único de Discapacidad, los autos destinados a servicios municipales y jubilados o pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos.

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Cuánto cuesta hacer la VTV en 2026

Los valores de la VTV en 2026 varían según la jurisdicción y el tipo de vehículo. En la Provincia de Buenos Aires, los autos de hasta 2.500 kilos deben abonar $97.057,65, mientras que las motos tienen un costo de $38.801. Para vehículos que superan ese peso, la tarifa asciende a $174.604.

En la Ciudad de Buenos Aires, los precios son más bajos en comparación. Los autos de hasta 2.500 kilos deben pagar $63.453,61, y las motocicletas $23.858,78.

Estos montos pueden impactar en la decisión de los conductores, especialmente en aquellos casos en los que existe la posibilidad de acceder a una exención. Aun así, el control sigue siendo obligatorio para garantizar la seguridad vial y evitar sanciones.

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