Cómo decorar el comedor según el Feng Shui

Para tener un equilibrio energético, el Feng Shui recomienda que el comedor debe estar ubicado en la parte frontal de la casa y cerca de la cocina si es que ambos se encuentran separados. Al mismo tiempo, sugiere que esté lejos de la puerta de entrada, ya que, se recomienda que desde este espacio del hogar no se visualice la puerta de entrada principal del hogar. Siguiendo estos tips, la energía mucho mejor.

Colores y materiales para decorar el comedor

La decoración del comedor para el Feng Shui es importante con respecto a los colores. Lo mismo deben estimular el apetito, además, colores como el rojo, naranja, amarillo, etc., ayudarán para darle alegría al comedor.

Por otro lado, cabe destacar que colores suaves como beiges, cremas, salmones, blanco, amarillos pasteles, etc., ayudan a darle amplitud y luminosidad al comedor, sobre todo en aquellos que son pequeños. Evite los colores fríos y oscuros como azules y negros, porque tendrá como resultado un espacio poco acogedor.

Sobre los elementos para decorar, el Feng Shui sugiere muebles y objetos de metal. Estos se asocian con la nutrición saludable y prevención de enfermedades. Tanto en mesas o sillas se pueden usar y al mismo tiempo pueden estar presentes en cuadro, floreros, candelabros, etc.

Otro material que puede ser utilizado es la madera, este se relaciona con el confort, la comodidad y la relajación. No incorpore cristal, dará sensación de inquietud o nerviosismo que puede transmitirse a los presentes.

Dónde colocar la mesa del comedor según el Feng Shui

La mesa es el objeto principal del comedor y el Feng Shui destaca la importancia del mismo para tener un equilibrio y favorecer el movimiento de energías. Recomienda que tengan forma redondeada u ovalada porque, a diferencia de las cuadradas o rectangulares, permiten una mejor relación entre los integrantes que se sienten a su alrededor y asegura una buena comunicación. Además, tenga en cuenta que la mesa debe ser una pieza única, robusta, sólida y fuerte.

Los ángulos rectos de las mesas llevan a que no haya una buena comunicación entre los comensales, sin embargo, son ideales para trabajo, ya que, estimulan la actividad. En caso de tener una mesa de este estilo en tu comedor y que no puedas cambiarla, asegúrate que ninguna persona se siente en las esquinas.

comedor Feng Shui Colores y materiales para decorar el comedor. Pixabay

Demás muebles del comedor

Los elementos grandes pueden cortar el flujo de energías, es por eso que el Feng Shui recomienda evitar llenar este espacio de muebles, mesas y sillas demasiado grandes. Además de cortar la circulación de energías, hacen que el comedor parezca más pequeño, es por eso que se sugiere pocos muebles y modestos.

Tanto las sillas, al igual que la mesa, deben ser cómodas y robustas. Un respaldo alto es fundamental para poder estar cómodo y comer plácidamente. Por otro lado, se recomienda que las sillas estén apoyadas sobre la pared y no sobre ventanas y que estén situadas de manera tal que se pueda ver la puerta de entrada del comedor. No es recomendable que alguna de las personas se siente dando la espalda a una esquina o un ángulo recto de un mueble, porque esta acción provoca inestabilidad o intranquilidad. En el caso de que no pueda evitarse, una forma de solucionarlo de manera sencilla es colocando una planta justo delante de esa esquina del mueble.

La iluminación en el comedor según el Feng Shui

La iluminación en el comedor es otro aspecto que el Feng Shui recomienda no descuidar. La misma debe estar equilibrada, directa y que alumbre de manera perfecta para destacar los alientos y también para crear un ambiente distendido y cálido. Es fundamental contar con luz natural, en caso de no ser posible, evite luces de intensidad fría o muy bajas. Si pueden contar con luces que se pueden graduar contará con una ventaja porque podrá conseguir el ambiente deseado de acuerdo al momento.

Elementos para decorar

Las velas son un elemento interesante para decorar porque aportan calidez y son el exponente del fuego en el Feng Shui. Este elemento hará que las comidas sean más apetecibles y hará que el encuentro con familiares o amigos sea agradable. Tienen que estar colocadas en centros de mesa, porta velas o candelabros.

Los manteles son otro elemento que ayudará a decorar los comedores. Deben ser colores cálidos para estimular el apetito y la comunicación.

Si desea colocar cuadros, los mismos deben contar con imágenes que estén relacionadas con el comedor. Es decir, son buenos opciones de fotos con alimentos, naturaleza, escenas de tareas cotidianas, paisajes cálidos, etc.

Un espejo ayudará a aumentar la energía positiva, favorecer la abundancia y la prosperidad. Pero para lograrlo, el mismo debe estar colocado en la pared que refleje la mesa.