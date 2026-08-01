1 de agosto de 2026 Inicio
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Las imágenes más impactantes del feroz temporal en el AMBA: calles anegadas, cortes de luz y vuelos cancelados

La tormenta afectó a gran parte de Buenos Aires, al menos 60 mil usuarios se quedaron sin luz, se reportaron anegamientos en calles, caída de árboles y destrozos. Además, el mal tiempo también afectó a los aeropuertos, varios vuelos se reportaron demorados y cancelados.

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CABA y parte del conurbano bonaerense resultó afectado por el temporal.

CABA y parte del conurbano bonaerense resultó afectado por el temporal.

redes sociales

Un feroz temporal afectó el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y varias localidades bonaerenses, se reportaron calles anegadas, cerca de 60 mil usuarios sin luz y vuelos cancelados. En redes sociales, varios ciudadanos compartieron videos de la tormenta dónde se puede observar la crecida del agua que generó la lluvia e inundó algunos sectores.

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Durante la tarde noche del viernes la gran cantidad de agua caída dejó calles anegadas, casi 60 mil usuarios sin electricidad, demoras en los aeropuertos de la zona y serios inconvenientes para circular tanto en la Ciudad como en varios municipios del conurbano.

Según explicó Inti Bonomo, licenciado en Ciencias Ambientales, en diálogo con C5N el temporal que afectó parte del país por un lado es consecuencia del cambi climático, sumado a la llegada del Súper Niño. "Los Niños tienen intensidades, leve, moderado, fuerte y súper niño, se encamina a ser uno más grandes vistos en la historia y vamos a ver lluvias en todo lo que es nuestra región, el Litoral, vamos a ver lluvias más habituales de lo normal y tormentas más severas", aseguró.

En esa línea contó que "este fenómeno está previsto que se intensifique de acá a fin de año, agosto-septiembre va a ser un poco más leve, octubre va a ser intermedio, para noviembre y diciembre vamos a tener los efectos más a flor de piel".

En redes sociales, varios usuarios compartieron videos en los que se podía observar calles completamente inundadas, y autos que apenas podían circular por el AMBA.

Tras el temporal: al menos 9 vuelos demorados y cancelados en Aeroparque

La tormenta eléctrica durante la madrugada y primeras horas de la mañana generó que varios vuelos sean cancelados y demorados. Cuando ocurren estos fenómenos no puede haber operarios en pista, cargar el equipaje, revisar el tren de aterrizaje, etc. lo que genera la demora.

Cómo estará el tiempo en CABA

El sábado 1 se presenta como una jornada inestable y templada, registrando una temperatura máxima de 19° y una mínima de 14 °. Durante las primeras horas del día, existe una probabilidad de lluvias aisladas que oscila entre el 10% y el 40%, acompañada de ráfagas de viento intensas de entre 42 y 50 km/h. Sin embargo, hacia la tarde y la noche el tiempo mejorará gradualmente, disipándose por completo la probabilidad de precipitaciones (0%) con cielos parcialmente nublados.

Para el domingo 2, se prevé un notable descenso térmico debido al ingreso de aire más frío, situando la temperatura máxima en 15 ° y la mínima en 11 °. A lo largo de todo el día el cielo permanecerá mayormente nublado a nublado, pero la atmósfera se mantendrá completamente seca, con un 0% de probabilidad de lluvias en todas las franjas horarias.

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