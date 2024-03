Comienza el juicio contra Junior Benítez por violencia de género

Se espera que en la audiencia de este martes declaren por lo menos 10 testigos. Por el momento solo se fijó una fecha para el debate oral, aunque desde el Correccional Nº 8 Lomas de Zamora advirtieron que podría continuar otro día si el tiempo no es suficiente.

Benítez fue denunciado por la familia de su expareja luego de que ella sufriera reiterados episodios de violencia de género y que los propios familiares recibieran amenazas.

boca-junior-benitez

El primer hecho tuvo lugar en 2021, cuando el futbolista destruyó archivos de la computadora de la familia. Al día siguiente, habría vuelto a la casa familiar con un arma de fuego para amenazarlos a todos y terminó incendiando elementos de Anabelia en la puerta de la propiedad.

Al año siguiente se le imputó un episodio por desobedecer la restricción de acercamiento, amenazando a su suegro: “Vos me denunciaste, vos me hiciste meter en cana, te voy a matar, te la bancás”. En ese mismo hecho también amenazó de muerte a otro familiar. Meses después amenazó a su ex con un cuchillo y le dañó las cuatro llantas del auto a su padre.

Sumando todas las causas, podría ser condenado a 14 años de prisión.