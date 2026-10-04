A despedirse del sol: se viene una semana nublada en el AMBA y hay alertas en el interior

El sol brilla con intensidad este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y hay que disfrutarlo como si fuera el último. Es que así será, al menos por unos días: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una seguidilla de varios días nublados que impedirán ver al astro rey. Además, lanzó alerta amarilla por tormentas, vientos y nevadas en nueve provincias.
El organismo emitió aviso amarillo por tormentas en el centro y sur de Formosa, y por nevadas en el sudoeste de Río Negro y noreste de Chubut.
Además, hay alerta, también amarilla, por vientos, en una larga franja de cordillera y puna que abarca a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan.
Nueve provincias bajo alerta amarilla este domingo.
SMN
Sin alertas: el pronóstico para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores
El SMN anticipa un domingo soleado y agradable en el AMBA, con temperaturas entre 11° y 21° y vientos leves del sudoeste por la mañana y luego del noreste.
A partir del lunes, el escenario cambia: aunque la temperatura se mantiene, incluso con alguna suba, el cielo estará nublado durante toda la semana y se esperan algunas precipitaciones el miércoles por la tarde.