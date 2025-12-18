18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Alerta usuarios: cortes de luz programados para el jueves 18 de diciembre

Empresas de energía anunciaron interrupciones en el servicio, por varias horas, para varias localidades de Argentina por tareas de mantenimiento.

Por
Cortes de luz programados para la jornada del jueves 18 de diciembre. 

Cortes de luz programados para la jornada del jueves 18 de diciembre. 

Durante la jornada del martes 16 de diciembre se registran cortes de luz programados a lo largo y ancho de la Argentina, en provincias como Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, entre otras. Conoce las localidades afectadas, los horarios y cuándo va a volver el servicio.

Atención usuarios: cortes de luz programados para el martes 16 de diciembre
Te puede interesar:

Atención usuarios: cortes de luz programados para el martes 16 de diciembre

Desde la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) informaron sobre cortes de luz programados durante el transcurso del jueves 18, para varias localidades de Corrientes, por tareas de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.

Epec Santa Fe 18-12-25

A su vez, desde la empresa de energía EJESA en Jujuy también informaron sobre un corte para la jornada en San Salvador de Jujuy, en interrupción en zona de B° Centro (entre Av. 19 de Abril, Necochea, Belgrano, Senador Perez) y aledaños.

En esa línea de desde, la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (Epec) también comunicaron sobre interrupciones en el servicio en algunas localidades de la provincia, durante varias horas. En Entre Ríos, la Cooperativa Eléctrica informó sobre cortes de energía por mantenimiento de red de media tensión.

Por último, desde la página del ENRE, informó Edenor que varias localidades del norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrirán cortes programados por mantenimiento.

Cortes de luz programados en Corrientes

  • Sauce: Horario: 06:00 a 10:30. Zonas afectadas: Parajes Cañadita, Arroyo Horqueta, Francisco Gómez, Yaguá Rincón, Cuchilla y zonas de influencia.
  • Concepción: Horario: 16:00 a 19:00. Zonas afectadas: barrios San Isidro, Caabicito, Sagrado Corazón, 15 Viviendas, Islas Malvinas, Mutuo, Concepción, Ruta Nacional N° 22, paraje Paso Batalla, Quinta Sección Rural y zonas de influencia.
  • Itá Ibaté: Horario: 06:00 a 07:30. Zonas afectadas: Itá Ibaté y zonas de influencia.
  • Goya: Horario: 06:00 a 09:00. Zonas afectadas: barrios Coembotá, Güemes, Laguna Bosco, Scofano, San Ramón, Esperanza, paraje Rincón de Gómez, barrio Jardín, 9 de Julio, Centro, Arcoíris, Sarmiento y zonas de influencia.
  • Paso de los Libres: Horario: 06:30 a 08:30. Zonas afectadas: calle Mitre al 1700, avenida Di Tomaso del 900 al 1200 y zonas de influencia.

Cortes de luz programados en Jujuy

  • San Salvador de Jujuy: Horario: 00:00 a 06:00. Interrupción Programada en zona de B° Centro (entre Av. 19 de Abril, Necochea, Belgrano, Senador Perez) y aledaños.
Corte de luz

Cortes de luz programados en Córdoba

  • Córdoba: Horario 8 a 11:30: barrios Tranviarios y Las Dalias. Mientras que de 13:30 a 17:30: barrios Cabildo, Ampliación Cabildo, Cabildo Anexo, Esmara III, Valle Cercano, Centro América, Villa Azalais Oeste, Ampliación Panamericano y Marcelo T. de Alvear. Por último de 13:30 a 17:30: barrios Centro América, Villa Azalais Oeste, Ampliación Panamericano y Marcelo T. de Alvear.
  • Malagueño: Horario de 5:30 a 7:30: barrios San Nicolás, Mariano Moreno, La Arbolada, Tierra Alta y sector de Cerro Mogote.
  • Villa Carlos Paz: Horario de 5:30 a 7:30: barrios Centro Nuevo, José Muñoz, Santa Rita del Lago, Costa Azul, Las Vertientes, Sol y Lago, Miguel Muñoz, La Cuesta, Las Malvinas, Los Manantiales, Centro Viejo, Villa Domínguez, Villa Suiza, El Saladillo, La Quinta (1ª, 2ª y 3ª sección), Villa del Lago, Carlos Paz Sierra, Playa Perelli y sector Camino a las 100 curvas.
  • Tanti: Horario de 5:30 a 7:30: barrios Valle del Sol y Parador de Tanti y de 9 a 12: barrio Villa Parque Lago San Roque.
  • Capilla del Monte: Horario de 6 a 9: barrios Las Flores y Atalaya y, de 5:30 a 7:30: localidades de Cabalango, Estancia Vieja y Villa Santa Cruz del Lago.

Cortes de luz programados en Entre Ríos

  • Cartero Bruno Ramírez, José Cadario, D.P. Garat, Av. Eva Perón, Bvard. Ayuí, Ing. Nogueira, Av. Eva Perón y Brown.

Cortes de luz programados en Santa Fe

  • General Lagos: Horario 08:00 a 12:00. En los barrios República, Casco Urbano, La Rotonda, Los Sauces, Santa Rosa, Santa Anita, Chiarotti, La Rosetta, Ruta Provincial N° 21 desde Lisandro de la Torre hasta Playa Hermosa (inclusive), Passarelli, Villa Tranquila y zona rural.
  • Callejón El Sable, Facundo Quiroga, Las Heras y doctor Zavalla.

Cortes de luz programados en Buenos Aires

EDENOR

  • Escobar
  • General Rodríguez
  • José C. Paz
  • La Matanza (Villa Madero)
  • Marcos Paz
  • Merlo
  • Morón
  • Pilar (Del Viso)
  • Pilar (Manzanares)
  • Tigre (Delta 1ª Sección)

Recomendaciones ante un corte de luz del ENRE

  • Desenchufar: Desenchufar computadoras, impresoras, cargadores de celulares y tablets, televisores y demás electrodomésticos en uso: desde heladeras, lavarropas, equipos de aire acondicionado, caloventores, hasta hornos microondas, cafeteras, tostadoras. Estos dispositivos son especialmente vulnerables a los golpes de tensión que a veces irrumpen tras la restitución del servicio.
  • Apagar: Apagar interruptores de luz, también para protegerlos de las variaciones de voltaje. A lo sumo puede dejarse una sola lámpara encendida, que permita detectar cuándo se restablece el suministro.
  • Esperar: Una vez restituido el suministro, esperar al menos tres minutos para volver a enchufar los dispositivos (la idea es asegurarse de que la corriente se encuentra estable otra vez). También conviene conectarlos de manera gradual para, de paso, evitar el riesgo de sobrecargar la red eléctrica.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Atención usuarios: cortes de luz programados para el domingo 14 de diciembre

Atención usuarios: cortes de luz programados para el domingo 14 de diciembre

play

Abandonaron a un bebé recién nacido dentro de una bolsa de basura en plena calle

Este es uno de los casos que conmocionó a Reino Unido.

"La casa de los horrores" de Gloucester: cuál es la historia de la pareja que horrorizó a todo el mundo con sus crímenes

Longchamps: mataron a golpes a una jubilada de 89 años para robarle carne

Longchamps: mataron a golpes a una jubilada de 89 años para robarle carne

La fundamentación del decreto sostiene que resulta oportuno facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades.

Cómo se cobra si trabajás el 24 de diciembre en 2025: ¿es feriado o día no laborable?

El avance de un frente frío generará lluvias y tormentas. 

Inminente arribo de un nuevo frente frío que traerá lluvias y tormentas en Buenos Aires

Rating Cero

La figura de Marvel está envuelta en rumores por su posible próxima participación.

¿Preocupación? Crecen los rumores sobre una polémica participación de Chris Evans en Marvel

Estalló la polémica en Hollywood, un exsocia comercial de Priscilla Presley lanzó una fuerte acusación contra el actor: Riley Keough sería la madre biológica de Ben, de 15 años, en vez de su difunta esposa Kelly Preston.

El oscuro secreto del hijo de John Travolta que involucra a Elvis Presley

Esta decisión se suma a un patrón de cancelaciones anticipadas que incluye producciones como Sombra y hueso, 1899, Kaos y The Waterfront.
play

Enojo rotundo: Netflix canceló una popular serie y generó polémica

Se enfoca en un caso atravesado por la fe, el crimen, con un elenco estelar.
play

Esta película de misterio es parte de una saga, llegó a Netflix y tiene a todos atrapados hasta el final: cuál es

Nuevo look rubio y ondas de Tini Stoessel en una apuesta minimalista.

La impresionante transformación de Tini Stoessel para el 2025: sorprendió con su nuevo look

Alicia Cuniberti, locutora emblemática de Radio Nacional, murió a los 65 años.

Murió Alicia Cuniberti, la voz emblemática de Radio Nacional

últimas noticias

Los plazos fijos que ofrecen tasas superiores a ese nivel logran preservar el poder de compra del ahorro.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.250.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Hace 9 minutos
Uno de los reclamos de la gente.

El Gobierno apeló el fallo que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace 15 minutos
Dybala sorprendió con un look que mezcló el estilo casual y deportivo.

El accesorio que lució Paulo Dybala que encendió las redes sociales

Hace 38 minutos
La inflación de EEUU dio mejor que lo previsto

La inflación de EEUU se desaceleró en noviembre al 2,7%: la tasa más baja en cuatro meses

Hace 44 minutos
play

Abandonaron a un bebé recién nacido dentro de una bolsa de basura en plena calle

Hace 45 minutos