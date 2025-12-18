Alerta usuarios: cortes de luz programados para el jueves 18 de diciembre Empresas de energía anunciaron interrupciones en el servicio, por varias horas, para varias localidades de Argentina por tareas de mantenimiento. Por + Seguir en







Cortes de luz programados para la jornada del jueves 18 de diciembre.

Durante la jornada del martes 16 de diciembre se registran cortes de luz programados a lo largo y ancho de la Argentina, en provincias como Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, entre otras. Conoce las localidades afectadas, los horarios y cuándo va a volver el servicio.

Desde la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) informaron sobre cortes de luz programados durante el transcurso del jueves 18, para varias localidades de Corrientes, por tareas de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.

Epec Santa Fe 18-12-25 A su vez, desde la empresa de energía EJESA en Jujuy también informaron sobre un corte para la jornada en San Salvador de Jujuy, en interrupción en zona de B° Centro (entre Av. 19 de Abril, Necochea, Belgrano, Senador Perez) y aledaños.

En esa línea de desde, la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (Epec) también comunicaron sobre interrupciones en el servicio en algunas localidades de la provincia, durante varias horas. En Entre Ríos, la Cooperativa Eléctrica informó sobre cortes de energía por mantenimiento de red de media tensión.

Por último, desde la página del ENRE, informó Edenor que varias localidades del norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrirán cortes programados por mantenimiento.

Cortes de luz programados en Corrientes Sauce: Horario: 06:00 a 10:30. Zonas afectadas: Parajes Cañadita, Arroyo Horqueta, Francisco Gómez, Yaguá Rincón, Cuchilla y zonas de influencia.

Concepción: Horario: 16:00 a 19:00. Zonas afectadas: barrios San Isidro, Caabicito, Sagrado Corazón, 15 Viviendas, Islas Malvinas, Mutuo, Concepción, Ruta Nacional N° 22, paraje Paso Batalla, Quinta Sección Rural y zonas de influencia.

Itá Ibaté: Horario: 06:00 a 07:30. Zonas afectadas: Itá Ibaté y zonas de influencia.

Goya: Horario: 06:00 a 09:00. Zonas afectadas: barrios Coembotá, Güemes, Laguna Bosco, Scofano, San Ramón, Esperanza, paraje Rincón de Gómez, barrio Jardín, 9 de Julio, Centro, Arcoíris, Sarmiento y zonas de influencia.

Paso de los Libres: Horario: 06:30 a 08:30. Zonas afectadas: calle Mitre al 1700, avenida Di Tomaso del 900 al 1200 y zonas de influencia. Cortes de luz programados en Jujuy San Salvador de Jujuy: Horario: 00:00 a 06:00. Interrupción Programada en zona de B° Centro (entre Av. 19 de Abril, Necochea, Belgrano, Senador Perez) y aledaños. Corte de luz Cortes de luz programados en Córdoba Córdoba : Horario 8 a 11:30: barrios Tranviarios y Las Dalias. Mientras que de 13:30 a 17:30: barrios Cabildo, Ampliación Cabildo, Cabildo Anexo, Esmara III, Valle Cercano, Centro América, Villa Azalais Oeste, Ampliación Panamericano y Marcelo T. de Alvear. Por último de 13:30 a 17:30: barrios Centro América, Villa Azalais Oeste, Ampliación Panamericano y Marcelo T. de Alvear.

Malagueño : Horario de 5:30 a 7:30: barrios San Nicolás, Mariano Moreno, La Arbolada, Tierra Alta y sector de Cerro Mogote.

Villa Carlos Paz: Horario de 5:30 a 7:30: barrios Centro Nuevo, José Muñoz, Santa Rita del Lago, Costa Azul, Las Vertientes, Sol y Lago, Miguel Muñoz, La Cuesta, Las Malvinas, Los Manantiales, Centro Viejo, Villa Domínguez, Villa Suiza, El Saladillo, La Quinta (1ª, 2ª y 3ª sección), Villa del Lago, Carlos Paz Sierra, Playa Perelli y sector Camino a las 100 curvas.

Tanti: Horario de 5:30 a 7:30: barrios Valle del Sol y Parador de Tanti y de 9 a 12: barrio Villa Parque Lago San Roque.

Capilla del Monte: Horario de 6 a 9: barrios Las Flores y Atalaya y, de 5:30 a 7:30: localidades de Cabalango, Estancia Vieja y Villa Santa Cruz del Lago. Cortes de luz programados en Entre Ríos Cartero Bruno Ramírez, José Cadario, D.P. Garat, Av. Eva Perón, Bvard. Ayuí, Ing. Nogueira, Av. Eva Perón y Brown. Cortes de luz programados en Santa Fe General Lagos: Horario 08:00 a 12:00. En los barrios República, Casco Urbano, La Rotonda, Los Sauces, Santa Rosa, Santa Anita, Chiarotti, La Rosetta , Ruta Provincial N° 21 desde Lisandro de la Torre hasta Playa Hermosa (inclusive) , Passarelli, Villa Tranquila y zona rural . Callejón El Sable, Facundo Quiroga, Las Heras y doctor Zavalla. Cortes de luz programados en Buenos Aires EDENOR Escobar

Tigre (Delta 1ª Sección) Recomendaciones ante un corte de luz del ENRE Desenchufar: Desenchufar computadoras, impresoras, cargadores de celulares y tablets, televisores y demás electrodomésticos en uso: desde heladeras, lavarropas, equipos de aire acondicionado, caloventores, hasta hornos microondas, cafeteras, tostadoras. Estos dispositivos son especialmente vulnerables a los golpes de tensión que a veces irrumpen tras la restitución del servicio.

Desenchufar computadoras, impresoras, cargadores de celulares y tablets, televisores y demás electrodomésticos en uso: desde heladeras, lavarropas, equipos de aire acondicionado, caloventores, hasta hornos microondas, cafeteras, tostadoras. Estos dispositivos son especialmente vulnerables a los golpes de tensión que a veces irrumpen tras la restitución del servicio. Apagar: Apagar interruptores de luz, también para protegerlos de las variaciones de voltaje. A lo sumo puede dejarse una sola lámpara encendida, que permita detectar cuándo se restablece el suministro.

Apagar interruptores de luz, también para protegerlos de las variaciones de voltaje. A lo sumo puede dejarse una sola lámpara encendida, que permita detectar cuándo se restablece el suministro. Esperar: Una vez restituido el suministro, esperar al menos tres minutos para volver a enchufar los dispositivos (la idea es asegurarse de que la corriente se encuentra estable otra vez). También conviene conectarlos de manera gradual para, de paso, evitar el riesgo de sobrecargar la red eléctrica.