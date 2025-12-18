Qué le pasó a Christian Petersen: está internado en terapia intensiva en San Martín de los Andes

El reconocido chef se encontraba escalando el volcán Lanín cuando sufrió una descompensación. Según su último parte médico, se encuentra asistido con respirador y permanece en terapia intensiva.

Continúa la conmoción por la descompensación de Christian Petersen durante una excursión en el volcán Lanín , en San Martín de los Andes. El reconocido chef permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo.

La descompensación del chef ocurrió el viernes pasado, mientras escalaba el volcán en el Parque Nacional Lanín , acompañado por un grupo, un guía notó que Petersen no se sentía bien y dio alerta a los guardaparques, por lo que se organizó un gran operativo para poder rescatarlo.

La noticia fue confirmada por la periodista Pia Shaw en Telefe, donde expresó que " lucha por su vida , es lo que dicen los medios locales. Está internado en el hospital Dr. Ramón Carrillo, donde permanece desde el viernes con un pronóstico reservado".

En un principio fue trasladado al hospital de Junín de los Andes, donde lo estabilizaron y derivaron al Hospital Ramón Carrillo. " Petersen presentó una fibrilación auricular, una arritmia cardiaca caracterizada por un ritmo irregular, y tras ser estabilizado los profesionales médicos resolvieron su traslado al hospital Ramón Carrillo para una atención de mayor complejidad" , añadió Shaw.

Christian Petersen es un reconocido chef conocido por su participación en distintos programas de televisión en canales como Utilísima, El Gourmet y El Trece , en muchos casos junto a su hermano Roberto. Nació en San Isidro en 1969 y dio sus primeros pasos en la cocina junto a su madre, Susana Castro Videla.

Su padre murió de cáncer cuando él tenía 10 años, y a los 16 fue echado del colegio. Ante esto, su mamá lo impulsó a trabajar con ella en cocinas de distintas instituciones como el Colegio Marín y el Club Náutico de San Isidro.

A los 22 años ganó un concurso televisivo de cocina junto a sus hermanos, lo que llamó la atención y le abrió las puertas de la pantalla chica. Su debut fue con Los Petersen Gourmet, en Utilísima, un ciclo que se extendió desde 1999 hasta 2010.

Luego, desarrollaron una larga trayectoria en TV con distintos programas que unían su pasión por la cocina y los viajes. También fue jurado en El gran premio de la cocina (2018-2025) y se desempeñó como cocinero en El hotel de los famosos (2022-2023).

Petersen

En cuanto a su vida sentimental, estuvo en pareja con Maju Lozano, y está casado con Sofía Zelaschi, a quien conoce desde 2020. Tiene tres hijos: Hans, Francis y Lans.

Como dato curioso, es descendiente de Juan de Garay. "Nuestra madre siempre nos lo decía y nunca le creímos. Pero hace poco empezó a tener problemas de salud y con mis hermanos dijimos 'bueno, vamos a ver si era verdad'. Empezó a sacar libros y resulta que de nuestro lado materno somos parientes del teniente coronel Ladislao Martínez, que a su vez es descendiente de Juan de Garay, y estuvo en una de las columnas que cruzaron la Cordillera de los Andes con San Martín", contó en 2020 a Infobae.