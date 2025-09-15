Netflix recuperó una joya de los 2000 y ahora es un éxito: cuál es La plataforma de streaming volvió a poner en su catálogo una comedia romántica y rápidamente se ubicó entre lo más visto para los usuarios.







Un film de los principios del 2000, que no tuvo éxito en su momento, pero con el tiempo se volvió una película de culto.

Netflix lo hizo de nuevo: recuperó una película que marcó a toda una generación. Se trata de un clásico de las comedias románticas adolescentes que, aunque nunca dejó de estar en la memoria de los fanáticos, volvió a ser tema de conversación ahora que está disponible en la plataforma de streaming.

La cinta trae consigo esa estética tan característica de la época: colegios norteamericanos, rivalidades estudiantiles y un toque de humor inocente mezclado con romance. Hoy, más de dos décadas después, sigue generando repercusión, lo que demuestra la vigencia de sus personajes y diálogos.

Lo curioso es que esta historia incluso tuvo una remake en 2021 bajo el título Él es así. Aquella reversión, protagonizada por Addison Rae —una estrella de TikTok—, no logró convencer al público y fue blanco de críticas. En contraste, la versión original parece mantener la magia intacta, lo que explica por qué está escalando posiciones entre lo más visto en Netflix.

ella-es-asi-2

Netflix: sinopsis de Ella es así La película sigue a Zack Siler, el típico chico popular del secundario que ve cómo su mundo se desmorona cuando su novia lo abandona. Convencido de que puede convertir a cualquier compañera en la nueva reina de la escuela, pone sus ojos en Laney Boggs, una estudiante aplicada y reservada a la que muchos consideran una outsider.

Lo que comienza como un desafío superficial pronto se transforma en algo mucho más complejo: mientras Zack ayuda a Laney a integrarse y “brillar” en los eventos escolares, empieza a descubrir aspectos de ella que lo sacuden por completo. Esa mezcla de planes de venganza, baile de graduación y sentimientos inesperados es la fórmula que convirtió a Ella es así en una favorita del género. ella-es-asi-pelicula-netflix Tráiler de Ella es así Embed Reparto de Ella es así Freddie Prinze Jr.

Rachael Leigh Cook.

Matthew Lillard.

Paul Walker.

Kieran Culkin.

Jodi Lyn O'Keefe.

Anna Paquin.

Kevin Pollak.