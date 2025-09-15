De qué murió Germán Torres, panadero y referente de la masa madre en Argentina Pionero, autor de libros y formador de nuevas generaciones, transformó la manera de comer pan en Buenos Aires y el país. Falleció este domingo a los 40 años. Por







Torres era uno de los socios fundadores de la panadería La Valiente. Instagram @germantorres.pan

El panadero Germán Torres, pionero de la masa madre en Argentina, falleció este domingo a los 40 años tras sufrir una recaída de una larga enfermedad, dejando atrás un legado que transformó la panadería alternativa y formó a las nuevas generaciones del rubro.

Torres empezó una carrera como publicista, pero en paralelo comenzó a trabajar en la cocina de varios locales y descubrió su pasión por el pan, lo que lo llevó a inscribirse en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG). Formó parte del staff de Le Pain Quotidien y La Panadería de Pablo.

En 2016, cuando el pan de masa madre era un nicho y aún no había explotado, fundó Salvaje Bakery en el barrio porteño de Palermo. Con sus nuevos sabores, ingredientes naturales y técnicas artesanales, se convirtió en un emblema de la panadería alternativa que conquistó al público joven.

"Salvaje fue la primera panadería alternativa de Buenos Aires. Transformó la manera de comer pan, abrió el rubro a otros nuevos consumidores y, también, a profesionales de la gastronomía que decidieron empezar a dedicarse a la panadería y al estudio del hojaldre. Salvaje abrió el juego de lo que podía ser una bakery", reza su web oficial.

