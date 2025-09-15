15 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

De qué murió Germán Torres, panadero y referente de la masa madre en Argentina

Pionero, autor de libros y formador de nuevas generaciones, transformó la manera de comer pan en Buenos Aires y el país. Falleció este domingo a los 40 años.

Por
Torres era uno de los socios fundadores de la panadería La Valiente.

Torres era uno de los socios fundadores de la panadería La Valiente.

Instagram @germantorres.pan

El panadero Germán Torres, pionero de la masa madre en Argentina, falleció este domingo a los 40 años tras sufrir una recaída de una larga enfermedad, dejando atrás un legado que transformó la panadería alternativa y formó a las nuevas generaciones del rubro.

Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth
Te puede interesar:

Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

Torres empezó una carrera como publicista, pero en paralelo comenzó a trabajar en la cocina de varios locales y descubrió su pasión por el pan, lo que lo llevó a inscribirse en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG). Formó parte del staff de Le Pain Quotidien y La Panadería de Pablo.

En 2016, cuando el pan de masa madre era un nicho y aún no había explotado, fundó Salvaje Bakery en el barrio porteño de Palermo. Con sus nuevos sabores, ingredientes naturales y técnicas artesanales, se convirtió en un emblema de la panadería alternativa que conquistó al público joven.

"Salvaje fue la primera panadería alternativa de Buenos Aires. Transformó la manera de comer pan, abrió el rubro a otros nuevos consumidores y, también, a profesionales de la gastronomía que decidieron empezar a dedicarse a la panadería y al estudio del hojaldre. Salvaje abrió el juego de lo que podía ser una bakery", reza su web oficial.

Germán Torres
Germ&aacute;n Torres falleci&oacute; a los 40 a&ntilde;os.

Germán Torres falleció a los 40 años.

Tras su salida de Salvaje, Torres creó su propia marca, Delirante, especializada en la elaboración de pan de centeno artesanal. Luego se asoció con el chef Christian Petersen para fundar la panadería La Valiente, donde también dictaba talleres y clases.

Su vocación por la enseñanza también se reflejó en dos libros, Pan de garage (2019) y Pan de campo (2022), ambos material de consulta habitual para panaderos, cocineros y principiantes que se acercaban al mundo del amasado. Su trabajo cambió el mapa gastronómico argentino y formó a las nuevas generaciones.

Noticias relacionadas

play

Por la inseguridad, en Villa Allende quieren cerrar las calles con portones: el repudio de los vecinos

El servicio fue normalizado.

Línea Roca: reanudaron el servicio completo del ramal Bosques vía Quilmes tras las obras

Thiago Medina junto a Camila Deniz, una de sus hermanas.

Las hermanas de Thiago Medina revelaron cómo sigue su salud: "Creemos mucho en Dios"

De cuánto es la multa por cruzar un semáforo antes de que se ponga en verde.

A cuánto llega la multa por cruzar un semáforo en rojo a partir de septiembre 2025

Daniela Celis sorprendió con sus palabras vinculadas a la salud de Thiago Medina.

Daniela preocupó a todos con su revelación sobre la salud de Thiago: "La familia les va a decir algo..."

Las frutillas son uno de los frutos más buscados para cultivar en casa y una cucharada con un elemento natural puede ayudar a hacer crecerlas en tu jardín.

Esta cucharada con un elemento natural puede ayudar a hacer crecer frutillas en tu jardín: de qué se trata

Rating Cero

Las maldiciones, una miniserie argentina que ya se encuentra disponible en Netflix.
play

De qué se trata Las Maldiciones, el trhiller político argentino con una trama al norte de nuestro país

Los rumores habían comenzado luego de la aparición de Lali en un local de moda.

Fin de los rumores: qué dijo Pedro Rosemblat sobre los comentarios de casamiento con Lali Espósito

CA7RIEL & Paco Amoroso representarán a Argentina en el videojuego de EA Sports.

CA7RIEL & Paco Amoroso estarán en el nuevo videojuego de fútbol de EA Sports: cuál será su rol

La Voz Argentina﻿ perdió a uno de sus jurados a poco tiempo para la final.

Inesperada baja de un jurado en La Voz Argentina: deberá ser reemplazado por tiempo indefinido

La Voz Argentina se quedó con un día menos de aire.

La Voz Argentina tendrá un día menos al aire: por qué Telefe optó por sacarle horas de televisión

De qué se trata este increíble documental de Netflix.
play

Está en Netflix y es un documental sobre la historia real de un ladrón que robó 19 bancos

últimas noticias

Donald Trump anunció que Estados Unidos atacó a una embarcación venezolana y mató a tres narcoterroristas

Tensión en el Caribe: Donald Trump anunció que Estados Unidos atacó a una embarcación venezolana y mató a tres "narcoterroristas"

Hace 4 minutos
Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

Hace 6 minutos
Cómo evitar accidentes domésticos con este consejo.

El lugar donde nunca tenés que enchufar la licuadora para evitar un incendio

Hace 33 minutos
play
Las maldiciones, una miniserie argentina que ya se encuentra disponible en Netflix.

De qué se trata Las Maldiciones, el trhiller político argentino con una trama al norte de nuestro país

Hace 34 minutos
Los rumores habían comenzado luego de la aparición de Lali en un local de moda.

Fin de los rumores: qué dijo Pedro Rosemblat sobre los comentarios de casamiento con Lali Espósito

Hace 34 minutos