El look de Marcela Kloosterboer que despertó elogios: vestido ajustado azul con abertura La actriz deslumbró en un evento con un vestido azul marino y las redes sociales se hicieron eco de ello rápidamente.







La modelo sorprendió con un vestido de gala y contó el origen de un tierno apodo familiar. Redes sociales

Marcela Kloosterboer fue una de las figuras más comentadas en el aniversario de La Roche-Posay, donde se reunió un destacado grupo de celebridades e invitados especiales. La actriz eligió un atuendo que captó miradas desde el primer minuto: un vestido largo, en azul marino, que combinó a la perfección con la elegancia de la velada.

El diseño, ajustado al cuerpo y con escote strapless, dejó al descubierto los hombros y marcó un estilo sofisticado, acompañado de un detalle que no pasó desapercibido: una abertura lateral tipo cut out, que permitió un juego de sensualidad y frescura. Kloosterboer sumó sandalias negras de taco alto, el cabello suelto con ondas suaves hacia un costado y un maquillaje de tonos naturales, con labios rosados y mirada iluminada.

En las redes sociales, sus seguidores no tardaron en comentar la elección. Varios coincidieron en que el azul es el color que pisa fuerte esta temporada, y que la actriz supo interpretarlo con un giro personal: entre lo clásico y lo audaz, sin caer en excesos.

marcela-kloosterboer-en-vestido-azul

Marcela Kloosterboer reveló por qué sus más íntimos le dicen Negra Más allá del look que dio que hablar, Marcela también abrió una puerta a su intimidad durante una entrevista televisiva. Allí, la actriz explicó por qué su familia y sus amigos más cercanos la llaman “Negra”, un apodo que sorprende a quienes solo la conocen por su imagen pública.

Con una sonrisa, contó que todo comenzó en la infancia. “Mi hermano es muy rubio, de ojos celestes y muy blanco. Entonces, él me empezó a decir Negra, y quedó para siempre”, relató, dejando en claro que es un mote cargado de cariño y complicidad. klosterboer-vestido-azul Lejos de molestarse, Kloosterboer aseguró que disfruta de esa forma de llamarla y que solo quienes la rodean desde siempre pueden usarlo. “Cuando estás en confianza, podés decirme Negra. Si no, no”, aclaró entre risas, marcando el límite entre lo privado y lo público.