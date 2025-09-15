IR A
IR A

El look de Marcela Kloosterboer que despertó elogios: vestido ajustado azul con abertura

La actriz deslumbró en un evento con un vestido azul marino y las redes sociales se hicieron eco de ello rápidamente.

La modelo sorprendió con un vestido de gala y contó el origen de un tierno apodo familiar.

La modelo sorprendió con un vestido de gala y contó el origen de un tierno apodo familiar.

Redes sociales

Marcela Kloosterboer fue una de las figuras más comentadas en el aniversario de La Roche-Posay, donde se reunió un destacado grupo de celebridades e invitados especiales. La actriz eligió un atuendo que captó miradas desde el primer minuto: un vestido largo, en azul marino, que combinó a la perfección con la elegancia de la velada.

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.
Te puede interesar:

Gustavo Cordera reveló la verdadera historia de Sr. Cobranza y su pelea con Las Manos de Filippi

El diseño, ajustado al cuerpo y con escote strapless, dejó al descubierto los hombros y marcó un estilo sofisticado, acompañado de un detalle que no pasó desapercibido: una abertura lateral tipo cut out, que permitió un juego de sensualidad y frescura. Kloosterboer sumó sandalias negras de taco alto, el cabello suelto con ondas suaves hacia un costado y un maquillaje de tonos naturales, con labios rosados y mirada iluminada.

En las redes sociales, sus seguidores no tardaron en comentar la elección. Varios coincidieron en que el azul es el color que pisa fuerte esta temporada, y que la actriz supo interpretarlo con un giro personal: entre lo clásico y lo audaz, sin caer en excesos.

marcela-kloosterboer-en-vestido-azul

Marcela Kloosterboer reveló por qué sus más íntimos le dicen Negra

Más allá del look que dio que hablar, Marcela también abrió una puerta a su intimidad durante una entrevista televisiva. Allí, la actriz explicó por qué su familia y sus amigos más cercanos la llaman “Negra”, un apodo que sorprende a quienes solo la conocen por su imagen pública.

Con una sonrisa, contó que todo comenzó en la infancia. “Mi hermano es muy rubio, de ojos celestes y muy blanco. Entonces, él me empezó a decir Negra, y quedó para siempre”, relató, dejando en claro que es un mote cargado de cariño y complicidad.

klosterboer-vestido-azul

Lejos de molestarse, Kloosterboer aseguró que disfruta de esa forma de llamarla y que solo quienes la rodean desde siempre pueden usarlo. “Cuando estás en confianza, podés decirme Negra. Si no, no”, aclaró entre risas, marcando el límite entre lo privado y lo público.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La KONGA

La K'onga calienta motores para Vélez: "El cuarteto ya es internacional"

últimas noticias

Las frutillas son uno de los frutos más buscados para cultivar en casa y una cucharada con un elemento natural puede ayudar a hacer crecerlas en tu jardín.

Esta cucharada con un elemento natural puede ayudar a hacer crecer frutillas en tu jardín: de qué se trata

Hace 13 minutos
El gel sólido de Dr. Tree se convirtió en uno de los más comentados.

Este gel sólido se puede usar en la ducha y está en tendencia para hidratar la piel de una forma única: de cuál se trata

Hace 22 minutos
Referentes de la gastronomía despidieron a Torres en redes sociales.

Murió el panadero Germán Torres, referente de la masa madre en Argentina

Hace 24 minutos
Su espontaneidad, sumada a su humor natural, lo convierten en el signo más divertido del zodiaco, capaz de generar momentos que quedan grabados en la memoria de todos.

Qué signo tiene mejor relación con sus amistades según la inteligencia artificial

Hace 24 minutos
Hay una serie de técnicas que se pueden realizar para que tu receta de tortilla de papa salga perfecta.

Ni fritas ni cocidas: el secreto para que la tortilla de papa quede riquísima y más liviana

Hace 35 minutos