Cientos de varados en la frontera entre Mendoza y Chile

"Anoche se trabajó toda la noche con provisiones, agua caliente y café. Gracias a Dios hasta ahora estamos bien. Pero bueno, el pánico de la gente, los chicos, el frío... En estas situaciones se trabaja a contrarreloj porque están haciendo 10° bajo cero en el lugar", explicó a C5N.

Por la situación se activó el Comité de Crisis conformado por la Patrulla de Rescate de Alta Montaña, Vialidad Nacional, Gendarmería, Ejército, Policía de Mendoza y la Municipalidad de Las Heras. La prioridad es rescatar a las personas que viajaban en vehículos particulares, menos preparados para resistir el temporal.

"No hay antecedentes de esto. Ha habido aludes que han entorpecido la ruta, pero no de esta magnitud. La tormenta giró, empezó a caer mucha nieve y se giró el camión. Esto hizo que los autos no pudieran seguir y ya no podían abrir la puerta de la cantidad de nieve que había", destacó Trello.

"Gracias a Dios hemos actuado rápido, que es lo que más hace falta, porque son vidas las que están en peligro. Transmitimos la tranquilidad de que se está trabajando y están todos abastecidos. Se les da agua caliente, frazadas y todo lo que necesitan", concluyó.