Un camión sin humo: Mercedes-Benz apuesta por el hidrógeno El proyecto de la marca alemana busca competir con el diésel en autonomía y tiempos de recarga. Por + Seguir en







El camión recorrió más de 1.000 km con una carga de combustible y sin emisiones contaminantes.

Mercedes-Benz avanza en la industrialización de su camión a hidrógeno como parte de su estrategia para descarbonizar el transporte pesado de larga distancia. A través de Daimler Truck, la compañía alemana inició la producción de una primera serie limitada del GenH2 Truck, un modelo impulsado por celdas de combustible que utiliza hidrógeno líquido como fuente de energía.

El vehículo fue concebido para recorridos de más de 1.000 kilómetros sin emisiones locales de CO, con tiempos de repostaje comparables a los del diésel. El sistema se basa en dos pilas de combustible desarrolladas junto a Volvo Group en la empresa conjunta cellcentric, además de una batería que actúa como buffer energético para picos de demanda, como aceleraciones o pendientes prolongadas.

La producción inicial se realiza en las instalaciones de Daimler Truck en Alemania, donde se ensamblan las unidades destinadas a pruebas con clientes y operadores logísticos en rutas reales. Este paso marca la transición desde la fase de prototipos hacia una etapa preindustrial, clave para validar costos, fiabilidad y necesidades de infraestructura.

mbenz-hidrogeno- Mercedes-Benz sostiene que el hidrógeno líquido es una alternativa especialmente adecuada para el transporte pesado de larga distancia, debido a su mayor densidad energética frente al hidrógeno gaseoso. Sin embargo, la viabilidad comercial del proyecto depende en gran medida del despliegue de estaciones de repostaje específicas y de una cadena de suministro de hidrógeno producido con energías renovables.

La compañía prevé que la producción en mayor escala pueda comenzar en unos años, en paralelo con el crecimiento de la infraestructura europea. El objetivo declarado es ofrecer una gama completa de camiones sin emisiones, combinando modelos eléctricos a batería para trayectos cortos y medianos, y camiones a hidrógeno para largas distancias.