¿Crisis en poco tiempo? A esta famosa modelo argentina la estarían engañando tras ponerse en pareja

Aunque por ahora no hay confirmaciones oficiales, el rumor reaviva el debate sobre lo efímeras que pueden ser algunas historias de amor bajo la mirada pública.

El caso de la pareja que duró muy poco debido a una infidelidad

El caso de la pareja que duró muy poco debido a una infidelidad

Instagram
  Robert Strom viajó a Europa para participar de un torneo internacional de polo. Compite en el Italia Polo Challenge 2026, que se disputa en Courmayeur.
  Fernanda Iglesias en el programa Puro Show contó que habría sido visto en Italia con otra mujer.
  La información proviene de personas alojadas en el mismo hotel que él.
  No hay pruebas ni confirmaciones oficiales, pero el rumor reactivó la atención sobre su relación con Zaira Nara.

El mundo del espectáculo volvió a encenderse con un rumor que involucra a una de las figuras más populares de la Argentina. Zaira Nara, modelo y conductora con una extensa trayectoria en los medios, quedó en el centro de versiones que hablan de un posible conflicto en su vida sentimental, a poco tiempo de haber iniciado una nueva relación. Las redes sociales y los portales de espectáculos comenzaron a hacerse eco de una historia que crece minuto a minuto.

Zaira Nara le pidió a Maxi López que es aleje.
La información empezó a circular de manera informal, pero rápidamente tomó fuerza y se instaló como uno de los temas más comentados del día. En el ambiente, donde cada gesto y cada movimiento suelen ser observados con lupa, cualquier indicio despierta especulaciones y abre la puerta a todo tipo de interpretaciones. En este contexto, el nombre de Zaira volvió a ocupar titulares y a generar un fuerte interés entre sus seguidores.

Qué estaría pasando en la nueva relación de Zaira Nara

Zaira Nara y Robert Strom

Robert Strom, actual pareja de Zaira Nara, dejó la Argentina para viajar a Europa, donde participa de un torneo internacional de polo. Según trascendió, durante su paso por Italia habría sido visto en compañía de otra mujer. La versión fue revelada por Fernanda Iglesias en el programa Puro Show, donde brindó detalles del recorrido del empresario y del certamen en el que compite.

De acuerdo con lo que contó la periodista, Strom primero estuvo en Francia y luego se trasladó a Italia para jugar el Italia Polo Challenge 2026, un torneo de cuatro días que se realiza en Courmayeur. “Es un torneo público, lo que no es público es lo que pasó después en el hotel en el que se está alojando Robert Strom”, explicó Iglesias al introducir la información que generó repercusión.

Según su relato, el dato surgió a partir de una pareja conocida que se hospeda en el mismo hotel. “Me dijeron que lo vieron con una chica rubia”, aseguró la panelista, en referencia a un presunto encuentro del empresario con una mujer que no sería Zaira Nara. Por ahora no aparecieron fotos ni confirmaciones oficiales, pero el comentario volvió a poner la relación en el centro de la escena mediática y abrió nuevas dudas sobre el estado del vínculo.

